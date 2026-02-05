Úplatok policajtovi neprešiel: Polícia odhalila korupčný pokus, cudzinci skončili s trestami a vyhostením

BRATISLAVA - Pokus uplácať policajta za pomoc pri vybavovaní žiadostí o prechodný pobyt cudzincov z tretích krajín sa skončil trestami, vrátane prepadnutia vecí a vyhostenia. O prípade informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Lea Vilhanová.
Podľa jej slov mal konkrétny policajt využiť svoje známosti na rôznych oddeleniach cudzineckej polície a zabezpečiť tak, aby tam obchádzali zákonné kontroly a postupy pri vybavovaní žiadostí o prechodný pobyt. „Za túto činnosť mu bola sľúbená časť finančnej odmeny, kde za každého jednotlivca išlo o zisk v rozpätí 1800 - 2500 eur. Došlo tiež k odovzdaniu prvej platby za bezproblémový priebeh pri vybavovaní prechodných pobytov pre občanov Srbskej republiky,“ priblížila policajná hovorkyňa.
V kauze padli tri trestné rozkazy. Jeden z nich smeroval k 59-ročnému občanovi SR, ktorého súd uznal vinným zo zločinu prevádzačstva v súbehu s prečinom nepriamej korupcie. Uložil mu podmienečný trest odňatia slobody v trvaní dvoch rokov so skúšobnou dobou tri roky, trest prepadnutia veci a zhabania finančných prostriedkov.
„Ešte predtým, v októbri 2024, nadobudol právoplatnosť rozsudok vo vzťahu k dvom ďalším obvineným - 31-ročnému mužovi zo Severného Macedónska a 34-ročnému mužovi z Bosny a Hercegoviny, ktorí sa k trestnej činnosti v plnom rozsahu priznali,“ informovala Vilhanová. „Súd ich uznal vinnými z rovnakých skutkov a uložil im podmienečné tresty odňatia slobody, tresty prepadnutia vecí a jednému z nich aj trest vyhostenia,“ dodala. Deklarovala zároveň, že polícia bude trestne stíhať každý pokus o korupciu alebo zneužitie právomocí orgánov činných v trestnom konaní.