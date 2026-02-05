Tragédia pri Michalovciach! Po úniku plynu našli v dome osobu bez známok života

MORAVANY - Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia v prípade úniku plynu v rodinnom dome v obci Moravany v okrese Michalovce. V stredu (4. 2.) pred polnocou prijali na linke 158 oznámenie o nájdení osoby bez známok života v suteréne, pričom v dome bolo cítiť plyn. Košická krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že napriek snahe sa osobu nepodarilo oživiť a lekár na mieste konštatoval úmrtie.
„Do konania boli pribratí znalci, ktorí majú určiť presnú príčinu úniku plynu a okolnosti vzniku udalosti,“ uviedla polícia. Doplnila tiž, že meraniami potvrdili vážne ohrozenie života v dôsledku prítomnosti nebezpečných plynov. Objekt zabezpečili, prívod plynu odstavili a prijali opatrenia na zamedzenie ďalšiemu ohrozeniu osôb a majetku.
Ako uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, hasiči vstúpili do objektu s dýchacími prístrojmi a analyzátorom plynov. Analyzátor v suteréne zaznamenal 30 ppm CO. „Na druhom poschodí nameral analyzátor plynov 300 a na ďalšom poschodí 500 ppm CO, čo je maximálna hodnota, ktorú prístroj dokáže namerať,“ dodal Bálint.