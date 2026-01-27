Dráma na železničnej stanici: Šialenec chcel uniesť vlak! Potom zranil policajtku

AMSTETTEN - Pokojná noc na železničnej stanici v Dolnom Rakúsku sa zmenila na chaos. Neznámy muž sa dostal do odstaveného vlaku, spôsobil rozsiahle škody a jeho konanie napokon vyústilo do násilia voči policajtom.
Poplach krátko pred svitaním
Krátko pred štvrtou hodinou ráno zalarmoval políciu krízový koordinátor rakúskych železníc ÖBB. Na stanici v St. Valentin v okrese Amstetten sa totiž neznámy muž násilím dostal do odstavenej vlakovej súpravy.
Podľa informácií portálu Krone.at použil núdzové kladivo, aby sa dostal dovnútra. Jeho cieľ bol mimoriadne nebezpečný – pokúšal sa vlak uviesť do pohybu a odísť s ním zo stanice.
Rozbité okná a pokus o spustenie súpravy
Muž sa dostal až do kabíny rušňovodiča, kde zanechal výrazné materiálne škody. Počas svojho vyčíňania rozbil viacero skiel a poškodil zariadenie vozňa.
Samotný pokus o rozjazd sa mu však nepodaril. Namiesto toho aktivoval osvetlenie a zvukový signál, čím na seba upozornil a prispel k rýchlemu odhaleniu.
Agresia na policajnej stanici
Po príchode policajtov sa podozrivý správal odmietavo a odmietol preukázať svoju totožnosť. Situácia sa vyhrotila až na policajnom oddelení počas úkonov spojených so zisťovaním identity.
Keď sa policajti pokúsili odobrať odtlačky prstov, muž náhle zaútočil. Jednu z policajtiek chytil za vlasy a pod krk, strhol ju na zem a spôsobil jej zranenia, pre ktoré musela byť prevezená do nemocnice. Jej kolega, ktorý sa jej snažil pomôcť, utrpel ľahšie poranenia.
Zadržanie a presun do väznice
Neskôr sa potvrdilo, že ide o 37-ročného občana Rumunska. Muža zadržali rýchle zásahové jednotky a následne ho eskortovali do Justičného ústavu v St. Pölten, kde skončil vo väzbe.