AKTUÁLNE Zákerný ruský útok: VIDEO Drony zasiahli na Ukrajine osobný vlak! Hlásia mŕtvych a zranených

KYJEV - Osobný vlak s civilistami sa stal terčom ruského dronového útoku na východe Ukrajiny. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského neexistuje žiadne vojenské ospravedlnenie pre zásah, pri ktorom zomreli cestujúci.
Útok na civilný vlak v Charkovskej oblasti
Najmenej štyri osoby prišli o život pri útoku ruského dronu na osobný vlak v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny. Informoval o tom prezident Volodymyr Zelenskyj.
Podľa jeho vyjadrenia sú ďalšie štyri osoby nezvestné a dvaja cestujúci utrpeli zranenia. Informácie zverejnil na sociálnej sieti X.
„V ktoromkoľvek štáte by to bol terorizmus“
Zelenskyj útok označil za neospravedlniteľný čin proti civilnému obyvateľstvu.
„V ktorejkoľvek krajine by sa útok dronom na osobný vlak považoval za teroristický čin. Neexistuje žiadne vojenské ospravedlnenie pre zabíjanie civilistov vo vagónoch,“ uviedol prezident.
Zároveň vyzval na zvýšenie medzinárodného tlaku na Rusko a žiadal, aby Moskva niesla následky za svoje konanie.
Viac než dvesto cestujúcich
Počet ľudí vo vlaku sa podľa ukrajinských úradov líši. Zelenskyj uviedol, že na palube bolo viac než 200 cestujúcich. Minister infraštruktúry Oleksij Kuleba predtým hovoril o 291 osobách, zatiaľ čo regionálna prokuratúra spresnila, že ich bolo vyše 155.
Kuleba zároveň informoval, že vlak bol zasiahnutý trojicou dronov typu Šáhid, ktoré spôsobili požiar. Išlo o spoj smerujúci zo stanice Barvinkove do Ľvova, teda na západ krajiny.
Všetkých 291 cestujúcich sa podarilo evakuovať.
Železnice sú opakovaným terčom
Ukrajinské železničné spojenia sa v minulosti už viackrát stali cieľom ruských útokov. Zásahy do infraštruktúry si vyžiadali obete na životoch a spôsobili rozsiahle škody.
Aktuálny útok však podľa ukrajinských predstaviteľov opäť ukazuje, že civilná doprava zostáva vystavená priamemu ohrozeniu, a to aj ďaleko od frontovej línie.