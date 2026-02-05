Spájame svet informácií a športových emócií: Zoznam.sk je hrdým mediálnym partnerom Slovenského olympijského tímu

Slovensko stojí na prahu veľkých športových okamihov. Prípravy našich reprezentantov na nadchádzajúce zimné olympijské hry sú v plnom prúde a pri ich ceste za snom nebude chýbať ani spoločnosť Zoznam, jedna z najnavštevovanejších domén slovenského internetu. Zoznam.sk je oficiálnym mediálnym partnerom Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského olympijského tímu pre ZOH Miláno Cortina 2026.
Olympiáda je viac než len súbor športových disciplín. Je to symbol vytrvalosti, disciplíny a odhodlania, ktoré inšpirujú celé generácie. Práve tieto hodnoty sa rozhodol podporiť Zoznam.sk, ktorý prostredníctvom svojho širokého on-line portfólia prinesie olympijskú atmosféru priamo do počítačov a smartfónov miliónov Slovákov.
Zoznam zastrešuje viac ako 40 rôznych online produktov, ktorým dominujú silné značky ako Topky.sk, Regiony.sk či športový portál Sportky.sk, ktorý pripravil špeciálnu rubriku venovanú ZOH.
„V Zozname veríme, že šport a kvalitné informácie majú k sebe veľmi blízko - obe oblasti spájajú ľudí a vyvolávajú silné emócie. Byť mediálnym partnerom Slovenského olympijského tímu je pre nás nielen veľkou cťou, ale aj prirodzeným vyústením našej snahy dlhodobo podporovať domáce talenty a úspešné slovenské projekty. Našou ambíciou je využiť silu našich portálov na to, aby sme každému Slovákovi sprostredkovali atmosféru olympiády a príbehy našich športovcov, ktoré sú inšpiráciou pre nás všetkých,“ hovorí Katarína Tešla, Chief Marketing Officer spoločnosti Zoznam.
Silný partner pre digitálnu éru
V dobe, kedy fanúšikovia očakávajú informácie okamžite a v atraktívnej podobe, je spojenie so skúseným digitálnym lídrom pre Slovenský olympijský a športový výbor logickým krokom.
„Partnerstvo so spoločnosťou Zoznam vnímame ako dôležitý krok v tom, ako priblížiť olympijské hodnoty a príbehy našich športovcov širokej verejnosti. Olympijský tím nie je len o výkonoch na športoviskách, ale aj o emóciách, odhodlaní a inšpirácii, ktorú dokáže priniesť celej krajine. V dnešnej dobe je pre nás kľúčové spolupracovať so silným mediálnym partnerom. Veríme, že vďaka spolupráci so spoločnosťou Zoznam prinesieme olympijskú atmosféru ešte bližšie k fanúšikom na Slovensku,“ hovorí generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba.
Zoznam.sk tak potvrdzuje svoju pozíciu lídra, ktorý nielen informuje, ale aj spája a podporuje to najlepšie, čo na Slovensku máme. Spoločne s fanúšikmi budeme držať palce našim športovcom, aby na olympijských športoviskách prekonali svoje hranice a priniesli domov radosť z úspechu.
