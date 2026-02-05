O post predsedu Najvyššieho správneho súdu sa uchádzajú dve kandidátky

BRATISLAVA - O post predsedu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR sa uchádzajú dve kandidátky. Katarínu Benczovú navrhlo päť sudcov NSS. Petru Príbelskú navrhlo 14 sudcov NSS a sudcovské rady Správnych súdov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Oprávnení navrhovatelia mohli návrhy kandidátov predložiť predsedníčke Súdnej rady SR Marcele Kosovej do 2. februára. Kancelária Súdnej rady SR o tom informovala na svojom webe.
Kosová vyhlásila 9. januára voľbu kandidáta na funkciu predsedu NSS na 14. apríla. Urobila tak z dôvodu, že súčasnému predsedovi NSS Pavlovi Naďovi uplynie funkčné obdobie 18. mája. Do voľby nového predsedu NSS musí súdna rada preveriť majetkové pomery kandidátok a vykonať dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Úspešná kandidátka musí následne získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady.
„Voľba predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky je jednou z dôležitých kompetencií súdnej rady zverenej jej priamo Ústavou Slovenskej republiky. Som presvedčená, že sa jej všetci členovia súdnej rady zhostia s plnou vážnosťou a zodpovednosťou,“ uviedla Kosová.