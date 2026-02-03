Utorok3. február 2026, meniny má Blažej, zajtra Veronika

Proces s Le Penovou pokračuje: Súd vstúpil do štvrtého týždňa odvolacieho konania, zazneli záverečné argumenty

Ilustračný obrázok
(Zdroj: SITA/AP Photo/Thomas Padilla, Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PARÍŽ - Odvolací proces s francúzskou krajne pravicovou političkou Marine Le Penovou a desiatimi členmi jej strany Národné združenie (RN) vstúpil v utorok do štvrtého týždňa. Pred súdom zazneli záverečné argumenty obžaloby. Očakávajú sa aj záverečné vystúpenia dvoch právnikov Európskeho parlamentu (EP), ktorého sa prípad týka. Informovala o tom agentúra AFP a televízia BFM.

Podľa rozsudku súdu nižšieho stupňa sa Le Penová ako europoslankyňa zapojila do nezákonného systému vyplácania zamestnancov RN z finančných prostriedkov Európskeho parlamentu. K takémuto konaniu dochádzalo podľa súdu v rokoch 2004 až 2016 a neoprávnene boli vyplatené približne štyri milióny eur. Podľa obžaloby mala strana RN od roku 2012 vytvorený „systém“ na zneužívanie financií EP. Le Penová však naďalej popiera, že by poslancom EP za RN (do roku 2018 strana pôsobila pod názvom Národný front) nariadila najímať asistentov, ktorí namiesto práce pre europarlament vykonávali činnosť pre stranícke sídlo v Paríži.

Prokurátor Stéphane Madoz-Blanchet v utorok pred súdom Le Penovej obhajobu odmietol a kritizoval ju za podvod. „Nemusíte byť raketový vedec, aby ste pochopili, že verejné prostriedky určené na financovanie parlamentného asistenta neslúžia na financovanie politickej strany,“ vyhlásil Madoz-Blanchet. Druhý prokurátor Thierry Ramonatxo vo svojej reči odmietol tvrdenia obžalovaných, že čelia „súdnej tyranii a pokusu o politickú vraždu“. Tieto ich slová označil za snahu diskreditovať justičný systém ako celok. „Obžalovaní vytvorili toxickú atmosféru, ktorej dôsledky teraz znášajú sudcovia,“ dodal.

Odsúdenie za spreneveru eurofondov

Le Penová i ďalší bývalí a súčasní predstavitelia vedenia RN boli 31. marca 2025 parížskym súdom uznaní za vinných zo sprenevery finančných prostriedkov EP. Okrem päťročného zákazu kandidovať do verejných funkcií dal súd Le Penovej pokutu 100-tisíc eur a trest odňatia slobody na štyri roky, z toho dva roky podmienečne. Ďalšie dva roky má nosiť elektronický monitorovací náramok. Le Penová svoju vinu odmieta a rozsudok označuje za politicky motivovaný. Ako v utorok doplnila agentúra AFP, obžaloba sa v odvolacom konaní usiluje o potvrdenie týchto rozsudkov a v prípade niektorých obžalovaných aj o zákaz výkonu verejnej funkcie.

Odvolacie konanie by sa malo skončiť vo februári. Verdikt súdu sa očakáva v lete. Ak odvolací súd potvrdí rozhodnutie súdu nižšej inštancie, Le Penová nebude môcť kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2027, ktoré sú po viacerých neúspešných pokusoch považované za jej najväčšiu šancu získať post hlavy štátu. V prípade neúspešného odvolania jej opäť hrozí maximálny trest desať rokov väzenia a pokuta až milión eur. Le Penová však verí vo svoje oslobodenie, prípadne aspoň v skrátenie zákazu na výkon verejnej funkcie a vyhnutie sa trestu domáceho väzenia. V prezidentských voľbách v rokoch 2017 a 2022 sa Le Penová dostala do druhého kola, v ktorom však zakaždým prehrala so súčasným prezidentom Emmanuelom Macronom. Ten po dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach už v ďalších voľbách kandidovať nemôže.

Viac o téme: OdvolanieKonanieSúd FrancúzskoMarine Le Pen
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Policajti prehliadajú oblasť, kde
Požiar v lyžiarskom stredisku má ďalšiu obeť: Zomrel 18-ročný tínedžer, celkový počet obetí stúpol na 41
Zahraničné
Ilustračné foto
Francúzska vláda opäť obstála: Prežila ďalšie dve hlasovania o vyslovení nedôvery
Zahraničné
Ľudia zapaľujú sviečky, aby
Tragédia v Crans-Montane: Prepustenie z väzby majiteľa baru pobúrilo Taliansko
Zahraničné
Policajti prehliadajú oblasť, kde
Posun v tragédii: Spolumajiteľa baru v Crans-Montane prepustia z väzby
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovenskí hokejisti odcestovali do dejiska olympijských hier
Slovenskí hokejisti odcestovali do dejiska olympijských hier
Hokej
Miriam Schnyder je zakladateľkou ateliéru Art X on Glass: Cibulková na výstave zahviezdila
Miriam Schnyder je zakladateľkou ateliéru Art X on Glass: Cibulková na výstave zahviezdila
Prominenti
Chlapci sa nebezpečne vozili medzi dvoma vozňami električky
Chlapci sa nebezpečne vozili medzi dvoma vozňami električky
Správy

Domáce správy

Slovenský olympijský dom navštívia
Slovenský olympijský dom navštívia prezidenti, športovci aj celebrity: Otvorí ho Peter Sagan, poznáme dátum
Domáce
Ilustračné foto
Súd uznal obžalovaných v kauze vraždy podnikateľa Kaciana za vinných: Udelil im trest väzenia na 21 rokov
Domáce
Tomáš Valášek
PS reaguje na ruského veľvyslanca: Chce sprísniť tresty za vyzvedačstvo
Domáce
Komárno investuje do obnovy sociálneho bytového domu na Gazdovskej ulici – zlepší sa energetická efektívnosť
Komárno investuje do obnovy sociálneho bytového domu na Gazdovskej ulici – zlepší sa energetická efektívnosť
Komárno

Zahraničné

Žiak nožom napadol učiteľku!
Žiak nožom napadol učiteľku! Jej stav je kritický, francúzske úrady prípad vyšetrujú
Zahraničné
Proces s Le Penovou
Proces s Le Penovou pokračuje: Súd vstúpil do štvrtého týždňa odvolacieho konania, zazneli záverečné argumenty
Zahraničné
Pokus o sabotáž vojnových
Pokus o sabotáž vojnových lodí v Hamburgu: Polícia zadržala dvoch podozrivých
Zahraničné
FOTO Letecký pohľad na Niscemi,
Sicílske mesto ako časovaná bomba? Po KATASTROFE majú zbúrať 137 domov! Prokuratúra pritvrdzuje, SLOVÁ starostu
Zahraničné

Prominenti

Kövešová viac ako rok
Kövešová viac ako rok po ÚTOKU: Ozvala sa z nemocnice... Vážne NÁSLEDKY si nesie dodnes!
Domáci prominenti
Kim Kardashian
Kim Kardashian znova zamilovaná?! Stretnutie, ktoré zmenilo všetko: Zbalila ESO z FORMULY 1
Zahraniční prominenti
Dominika Cibulková a Miriam
Ani ROZVOD ju nezlomil! Cibulková na výstave zahviezdila: Krásna ako nikdy predtým
Domáci prominenti
Marius Borg Høiby
Problematický princ sa postavil PRED SÚD: Na krku má 38 trestných činov... Vinu odmieta!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Máte v peňaženke POKLAD?
Máte v peňaženke POKLAD? Pozrite sa na drobné mince, možno práve tie vám vyhrajú ZLATÚ TEHLU za tisíce eur!
Zaujímavosti
Strieľajú na ne bez
Strieľajú na ne bez uspania! Pozrite sa, ČO thajskí vedci PICHAJÚ sloniciam v snahe zachrániť ľudské životy
Zaujímavosti
Toto je 5 najkrajších
Toto je 5 najkrajších knižníc sveta - a k dvom to máme na skok!
dromedar.sk
Ostatní mali úctu, ju
Ostatní mali úctu, ju LEN POHODILI: Záhada ženského hrobu pri Cardiffe nedá vedcom spať! ČO sa vtedy stalo?
Zaujímavosti

Dobré správy

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Ekonomika

Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Zlom na realitnom trhu: Ceny opäť vyleteli! Byty zdraželi o viac ako desatinu, kde najviac?
Zlom na realitnom trhu: Ceny opäť vyleteli! Byty zdraželi o viac ako desatinu, kde najviac?
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)

Šport

MŠK Žilina – Liverpool FC: Online prenos zo šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov
MŠK Žilina – Liverpool FC: Online prenos zo šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov
Liga majstrov
ZOH 2026 Nasťa Kuzminová prepísala históriu nášho športu: Toto sa niekomu len tak nepodarí
ZOH 2026 Nasťa Kuzminová prepísala históriu nášho športu: Toto sa niekomu len tak nepodarí
Slováci na ZOH 2026
Zemetrasenie v Dukle Trenčín neutícha: Tréner Vejvoda skončil, prichádza známe meno!
Zemetrasenie v Dukle Trenčín neutícha: Tréner Vejvoda skončil, prichádza známe meno!
Tipsport liga
HC Košice – HK Spišská Nová Ves: Online prenos z dohrávky 37. kola Tipsport ligy
HC Košice – HK Spišská Nová Ves: Online prenos z dohrávky 37. kola Tipsport ligy
Tipsport liga

Auto-moto

TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
Klasické testy
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Doprava
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Ekonomika
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Motivácia a produktivita
Výpredaje dnes už nie sú prioritou: Takto Slováci premýšľajú o peniazoch
Výpredaje dnes už nie sú prioritou: Takto Slováci premýšľajú o peniazoch
Motivácia a inšpirácia
Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
Zaujímavé pracovné ponuky
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Paradajková polievka pre deti, ktorú si budú pýtať znova
Paradajková polievka pre deti, ktorú si budú pýtať znova
Výber receptov
Pripravte si domácu parenú knedľu! Už nikdy nebudete chcieť kupovanú
Pripravte si domácu parenú knedľu! Už nikdy nebudete chcieť kupovanú
Knedle a noky

Technológie

Kým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutím
Kým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutím
Umelá inteligencia
Microsoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s Windowsom
Microsoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s Windowsom
Windows
Komunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na Slovensku
Komunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na Slovensku
Bulvár
Falošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje banka
Falošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje banka
Bezpečnosť

Bývanie

Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou

Pre kutilov

Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Záhrada
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Stavba
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Recepty
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Okoreňte svoj intímny život: Takto znovu rozprúdite túžbu a dostanete iskru do spálne
Partnerské vzťahy
Okoreňte svoj intímny život: Takto znovu rozprúdite túžbu a dostanete iskru do spálne
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Letecký pohľad na Niscemi,
Zahraničné
Sicílske mesto ako časovaná bomba? Po KATASTROFE majú zbúrať 137 domov! Prokuratúra pritvrdzuje, SLOVÁ starostu
Nový ŠKANDÁL! Tajná PÁRTY
Domáce
Nový ŠKANDÁL! Tajná PÁRTY s Epsteinovými dievčatami: Na zozname hostí bol aj slovenský premiér, píše sa v spisoch
Španielske letectvo zachytilo v
Zahraničné
PANIKA v Európe: Ruská stíhačka krúžila nad TOUTO oblasťou! Bola vybavená ŠPECIÁLNYMI raketami
Letisko Manises vo Valncii
Zahraničné
ŠIALENSTVO na letisku: Mladík vyliezol na strechu lietadla a začal TANCOVAŤ! Skončil na psychiatrii

Ďalšie zo Zoznamu