Súd uznal obžalovaných v kauze vraždy podnikateľa Kaciana za vinných: Udelil im trest väzenia na 21 rokov

PEZINOK - Obžalovaných Ladislava V. a Romana P. uznal v kauze vraždy podnikateľa Jozefa Kaciana z roku 2010 v piatok (30. 1.) Špecializovaný trestný súd v Pezinku za vinných a uložil im nové tresty. Ladislav V. dostal trest odňatia slobody na 16 rokov. Romana P. odsúdili na úhrnný trest väzenia na 21 rokov. Oboch súd zaradil do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia a obom uložil aj ochranný dohľad na tri roky. Rozsudok nie je právoplatný. Obžalovaní aj prokurátor sa voči nemu odvolali. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla Mária Horáková zo ŠTS.
Kaciana podľa obžaloby rozstrieľal Roman P. 23. februára 2010 v Šali. Vraždu si mal objednať Ladislav V., ktorý mal s Kacianom dlhodobé spory. Európsky súd pre ľudské práva v roku 2022 skonštatoval, že v kauze vraždy kontroverzného podnikateľa prišlo vo vzťahu k odsúdeným k porušeniu práva na výsluch svedkov v trestnom konaní.
Ladislavovi V. pôvodne vymerali 22 rokov väzenia, Romanovi P. 25. V roku 2023 však v ich prípade povolili obnovu konania. V apríli 2024 sa preto začal proces odznova. ŠTS vtedy obžalobu odmietol, ale Najvyšší súd SR na podklade sťažnosti prokurátora skonštatoval, že podaná obžaloba spĺňa zákonné náležitosti.