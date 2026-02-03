Utorok3. február 2026, meniny má Blažej, zajtra Veronika

Súd uznal obžalovaných v kauze vraždy podnikateľa Kaciana za vinných: Udelil im trest väzenia na 21 rokov

TASR

PEZINOK - Obžalovaných Ladislava V. a Romana P. uznal v kauze vraždy podnikateľa Jozefa Kaciana z roku 2010 v piatok (30. 1.) Špecializovaný trestný súd v Pezinku za vinných a uložil im nové tresty. Ladislav V. dostal trest odňatia slobody na 16 rokov. Romana P. odsúdili na úhrnný trest väzenia na 21 rokov. Oboch súd zaradil do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia a obom uložil aj ochranný dohľad na tri roky. Rozsudok nie je právoplatný. Obžalovaní aj prokurátor sa voči nemu odvolali. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla Mária Horáková zo ŠTS.

Kaciana podľa obžaloby rozstrieľal Roman P. 23. februára 2010 v Šali. Vraždu si mal objednať Ladislav V., ktorý mal s Kacianom dlhodobé spory. Európsky súd pre ľudské práva v roku 2022 skonštatoval, že v kauze vraždy kontroverzného podnikateľa prišlo vo vzťahu k odsúdeným k porušeniu práva na výsluch svedkov v trestnom konaní.

Ladislavovi V. pôvodne vymerali 22 rokov väzenia, Romanovi P. 25. V roku 2023 však v ich prípade povolili obnovu konania. V apríli 2024 sa preto začal proces odznova. ŠTS vtedy obžalobu odmietol, ale Najvyšší súd SR na podklade sťažnosti prokurátora skonštatoval, že podaná obžaloba spĺňa zákonné náležitosti.

Slovenskí hokejisti odcestovali do dejiska olympijských hier
Slovenskí hokejisti odcestovali do dejiska olympijských hier
Miriam Schnyder je zakladateľkou ateliéru Art X on Glass: Cibulková na výstave zahviezdila
Miriam Schnyder je zakladateľkou ateliéru Art X on Glass: Cibulková na výstave zahviezdila
Chlapci sa nebezpečne vozili medzi dvoma vozňami električky
Chlapci sa nebezpečne vozili medzi dvoma vozňami električky
Slovenský olympijský dom navštívia
Slovenský olympijský dom navštívia prezidenti, športovci aj celebrity: Otvorí ho Peter Sagan, poznáme dátum
Tomáš Valášek
PS reaguje na ruského veľvyslanca: Chce sprísniť tresty za vyzvedačstvo
Komárno investuje do obnovy sociálneho bytového domu na Gazdovskej ulici – zlepší sa energetická efektívnosť
Komárno investuje do obnovy sociálneho bytového domu na Gazdovskej ulici – zlepší sa energetická efektívnosť
Žiak nožom napadol učiteľku!
Žiak nožom napadol učiteľku! Jej stav je kritický, francúzske úrady prípad vyšetrujú
Proces s Le Penovou
Proces s Le Penovou pokračuje: Súd vstúpil do štvrtého týždňa odvolacieho konania, zazneli záverečné argumenty
Pokus o sabotáž vojnových
Pokus o sabotáž vojnových lodí v Hamburgu: Polícia zadržala dvoch podozrivých
FOTO Letecký pohľad na Niscemi,
Sicílske mesto ako časovaná bomba? Po KATASTROFE majú zbúrať 137 domov! Prokuratúra pritvrdzuje, SLOVÁ starostu
Kövešová viac ako rok
Kövešová viac ako rok po ÚTOKU: Ozvala sa z nemocnice... Vážne NÁSLEDKY si nesie dodnes!
Kim Kardashian
Kim Kardashian znova zamilovaná?! Stretnutie, ktoré zmenilo všetko: Zbalila ESO z FORMULY 1
Dominika Cibulková a Miriam
Ani ROZVOD ju nezlomil! Cibulková na výstave zahviezdila: Krásna ako nikdy predtým
Marius Borg Høiby
Problematický princ sa postavil PRED SÚD: Na krku má 38 trestných činov... Vinu odmieta!
Máte v peňaženke POKLAD?
Máte v peňaženke POKLAD? Pozrite sa na drobné mince, možno práve tie vám vyhrajú ZLATÚ TEHLU za tisíce eur!
Strieľajú na ne bez
Strieľajú na ne bez uspania! Pozrite sa, ČO thajskí vedci PICHAJÚ sloniciam v snahe zachrániť ľudské životy
Toto je 5 najkrajších
Toto je 5 najkrajších knižníc sveta - a k dvom to máme na skok!
Ostatní mali úctu, ju
Ostatní mali úctu, ju LEN POHODILI: Záhada ženského hrobu pri Cardiffe nedá vedcom spať! ČO sa vtedy stalo?
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!
Oplatí sa vystúpiť z EÚ? Takýto je účet za Brexit po 10 rokoch od osudného referenda!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Zlom na realitnom trhu: Ceny opäť vyleteli! Byty zdraželi o viac ako desatinu, kde najviac?
Zlom na realitnom trhu: Ceny opäť vyleteli! Byty zdraželi o viac ako desatinu, kde najviac?
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)

MŠK Žilina – Liverpool FC: Online prenos zo šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov
MŠK Žilina – Liverpool FC: Online prenos zo šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov
ZOH 2026 Nasťa Kuzminová prepísala históriu nášho športu: Toto sa niekomu len tak nepodarí
ZOH 2026 Nasťa Kuzminová prepísala históriu nášho športu: Toto sa niekomu len tak nepodarí
Zemetrasenie v Dukle Trenčín neutícha: Tréner Vejvoda skončil, prichádza známe meno!
Zemetrasenie v Dukle Trenčín neutícha: Tréner Vejvoda skončil, prichádza známe meno!
HC Košice – HK Spišská Nová Ves: Online prenos z dohrávky 37. kola Tipsport ligy
HC Košice – HK Spišská Nová Ves: Online prenos z dohrávky 37. kola Tipsport ligy
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
TEST: BMW 540d xDrive. Aj tak je stále najlepšia
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Ste v práci dlhšie než treba? Trend odhaľuje, prečo ľudia pracujú zbytočne veľa
Výpredaje dnes už nie sú prioritou: Takto Slováci premýšľajú o peniazoch
Výpredaje dnes už nie sú prioritou: Takto Slováci premýšľajú o peniazoch
Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Paradajková polievka pre deti, ktorú si budú pýtať znova
Paradajková polievka pre deti, ktorú si budú pýtať znova
Pripravte si domácu parenú knedľu! Už nikdy nebudete chcieť kupovanú
Pripravte si domácu parenú knedľu! Už nikdy nebudete chcieť kupovanú
Kým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutím
Kým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutím
Microsoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s Windowsom
Microsoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s Windowsom
Komunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na Slovensku
Komunikácia Jeffreyho Epsteina je online. Databáza JMail odhaľuje jeho kontakty s mocnými ľuďmi aj na Slovensku
Falošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje banka
Falošný bankár je späť. Takto znejú telefonáty, ktorými podvodníci oberajú Slovákov o úspory, varuje banka
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou

Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Ovplyvní bezrašelinový substrát rast rastlín? Čo ukázala prax záhradkárov
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Okoreňte svoj intímny život: Takto znovu rozprúdite túžbu a dostanete iskru do spálne
Okoreňte svoj intímny život: Takto znovu rozprúdite túžbu a dostanete iskru do spálne
Letecký pohľad na Niscemi,
Sicílske mesto ako časovaná bomba? Po KATASTROFE majú zbúrať 137 domov! Prokuratúra pritvrdzuje, SLOVÁ starostu
Nový ŠKANDÁL! Tajná PÁRTY
Nový ŠKANDÁL! Tajná PÁRTY s Epsteinovými dievčatami: Na zozname hostí bol aj slovenský premiér, píše sa v spisoch
Španielske letectvo zachytilo v
PANIKA v Európe: Ruská stíhačka krúžila nad TOUTO oblasťou! Bola vybavená ŠPECIÁLNYMI raketami
Letisko Manises vo Valncii
