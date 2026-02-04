MIMORIADNE Polícia našla v hlavnom meste bezvládne ľudské telo: Ide o ženu!

(Zdroj: Topky)
BRATISLAVA - Policajní príslušníci museli počas stredy 4. februára počas skorých ranných hodín riešiť mimoriadnu situáciu. Dôvodom bol náhly nález mŕtveho ženského tela v uliciach hlavného mesta.
Ide o nález tela v prvom bratislavskom okrese. "Dnes krátko po 4:30 hodine sme na čísle 158 prijali oznam o nájdení tela bez známok života na Bottovej ulici," skonštatovala polícia.
Ide o ženu
Po príchode hliadka Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I príslušníci zistili, že ide o osobu ženského pohlavia doposiaľ neznámej totožnosti.
"Na mieste sa vykonávajú procesné úkony. Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní," doplnili.
Článok budeme aktualizovať.