Polícia vyšetruje krádež v objekte jednej z firiem v obci Kokošovce

KOKOŠOVCE - Polícia pátra po zlodejovi, ktorý vykradol objekt jednej z firiem v obci Kokošovce v okrese Prešov. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová informovala, že doposiaľ neznámy páchateľ sa do budovy vlámal v nedeľu (1. 2.), respektíve v pondelok (2. 2.).

Zlodej podľa polície vypáčil vstupné dvere a prehľadal miestnosti. „Odcudzil kávovar, rekordér, počítače s monitormi. Poškodil riadiacu jednotku zabezpečovacieho systému, ako aj nástennú telekomunikačnú rozvodovú dátovú skriňu,“ uviedla Ligdayová. Poškodená spoločnosť škodu krádežou vyčíslila na približne 3000 eur a poškodením zariadenia ďalších zhruba 1000 eur.

„Prípadom sa zaoberá poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove, ktorý vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže a trestného činu poškodzovanie cudzej veci,“ dodala hovorkyňa.

