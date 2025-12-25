Minister Migaľ prináša do sviatočnej kuchyne zemplínsky recept: Pochutíte si na hubovej omáčke z východu?

VRANOV NAD TOPĽOU - Sviatočné recepty nie sú ničím cudzím ani pre členov vládneho kabinetu. Minister investícií, regionálneho rozvoja a infomatizácie (MIRRI) Samuel Migaľ má ako východniar rozhodne tiež čo ponúknuť. Jeho recept pochádza až z (pre Bratislavčanov) ďalekého Zemplína a pri sviatočnom stole sú to rozhodne aj huby, ktoré by určite nemali chýbať.
Migaľ je v kuchyni ako doma
Bývalého televízneho reportéra Samuela Migaľa sme už v akcii s kuchynským nožom v ruke na zopár záberoch videli. Bolo to ešte v čase, kedy zrejme ani nečakal, že raz bude ministrom. Je evidentné, že vykostiť rybu či pripraviť bôčik mu nebude robiť žiadny problém, no pri štedrovečernom stole sa nie vždycky požadujú až takéto "extrémne výkony".
Šéf rezortu sa preto zameral na niečo jemnejšie, pre niekoho aj chutnejšie a ľahšie na prípravu. Ide o recept na zemplínsku hubovú omáčku s juškou z kapusty.
Keďže ide o omáčku, je evidentné, že ingrediencie sa budú skladať z niekoľkých častí a tu tento recept až tak jednoducho znieť nebude, no nedajte sa odradiť:
Omáčka:
• sušené hríby (ideálne dubáky)
• juška z kyslej kapusty
• soľ
• celé čierne korenie
• bobkový list
Zápražka:
• maslo
• hladká múka
Na preliatie:
• cibuľa
• maslo
Príloha:
• biely koláč (zemplínsky), prípadne obyčajný chlieb
Postup:
1. Príprava húb
- Sušené hríby namočíme do vody.
- Zlejeme ich.
- Hríby uvaríme do mäkka – vývar si necháme, bude dôležitým základom chuti.
2. Spojenie chutí
- Jušku z kyslej kapusty prevaríme.
- Do hrnca pridáme vývar z húb aj uvarené hríby.
- Dochutíme soľou, celým čiernym korením a bobkovým listom.
- Necháme variť, aby sa chute pekne spojili.
3. Príprava zápražky
- Na panvici rozpustíme maslo.
- Primiešame hladkú múku a miešame, kým jemne nezosvetlá a nezačne voňať.
- Zalejeme ju trochou vody, dobre premiešame a vlejeme do hrnca k hubám a juške.
- Varíme na miernom ohni, kým omáčka nezhustne na riedšiu omáčkovú konzistenciu.
4. Zlatistá cibuľka navrch
- Na masle pomaly opečieme nakrájanú cibuľu, kým nebude zlatistá a sladkastá.
- Cibuľu dávame až na vrch pri servírovaní.
"Omáčku naberieme na tanier, štedro prelejeme opečenou cibuľou a podávame s bielym koláčom alebo chlebom," uzavrel minister Migaľ.