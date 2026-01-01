Štvrtok1. január 2026, dnes je Nový rok,

Samuel Migaľ: Je už zjavné, že kritika, za ktorú ma z Hlasu vylúčili, bola veľmi presná

BRATISLAVA - Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) hovorí o aktuálnej situácii v strane Hlas-SD, z ktorej ho vylúčili, ako o politickej chybe. To, čo sa tam v súčasnosti deje, považuje za chybu v smerovaní aj v hodnotách. Je dnes podľa neho zjavné, že kritika, za ktorú ho zo strany spolu s Radomírom Šalitrošom vylúčili, nebola osobná ani účelová, ale veľmi presná. Vyplýva to z vyjadrenia Migaľa v jeho novoročnom príhovore.

„Do ministerskej funkcie som vstupoval ako nezaradený poslanec potom, čo som bol (vlani, pozn. TASR) v januári vylúčený zo strany Hlas-SD. Stalo sa tak aj preto, lebo som spolu s ďalšími kolegami, medzi nimi aj dnešným štátnym tajomníkom ministerstva Radomírom Šalitrošom, opakovane upozorňoval, že strana sa začína vzďaľovať hodnotám, s ktorými pred parlamentnými voľbami oslovovala svojich voličov. Dnes s odstupom času môžem povedať otvorene a bez emócií, že to, čo sa v mojej bývalej strane stalo a čo sa tam deje dnes, považujem za veľkú politickú chybu, chybu v smerovaní, v hodnotách aj v spôsobe, akým sa prestali viesť vnútorné dialógy,“ skonštatoval.

Vyjadrenie Samuela Migaľa po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Migaľ si myslí, že kritika, za ktorú ich z Hlasu vylúčili, sa dnes ukazuje ako presná. Poukázal pritom aj na nedávne vyjadrenie slovenského prezidenta a zakladateľa Hlasu Petra Pellegriniho. Ten v diskusnej relácii v decembri uviedol, že si nie je vždy istý, či Hlas niekedy nezišiel z cesty, ktorú vytýčil a naznačil. „Vnímam to nie ako osobné potvrdenie, ale ako signál, že Slovensko potrebuje politiku, ktorá je ukotvená v realite a nie v mocenských hrách,“ podotkol.

Po vylúčení sa rozhodol naďalej podporovať vládnu koalíciu

Zároveň odmietol, že by sa týmto vyhlásením chcel vracať ku konfliktom. Chce však podľa vlastných slov upozorniť na to, že politika má zmysel len vtedy, ak si dokážeme priznať omyly a poučiť sa z nich. Zároveň pripomenul, že po vylúčení z Hlasu sa rozhodol naďalej podporovať vládnu koalíciu. „Urobil som tak z presvedčenia, že Slovensko dnes potrebuje stabilitu, pokoj a predvídateľnosť viac než ďalšie politické experimenty či návrat Igora Matoviča. Som presvedčený, že súčasná vláda je pre Slovensko menším rizikom než scenár, v ktorom by budúca vláda vznikla len na konflikte, chaose a osobných sporoch,“ dodal.

Pomery v strane Hlas pred časom kritizoval aj Ján Ferenčák. Ten v decembri oznámil svoj odchod z poslaneckého klubu Hlas-SD. Urobil tak po tom, ako ho parlament na návrh poslancov z Hlasu odvolal z čela výboru pre európske záležitosti. Nevie podľa vlastných slov zotrvať v prostredí, kde kritické slovo vedie k perzekúcii. Deklaroval, že v strane nateraz zostáva. Vyzval aj na zvolanie snemu, na ktorom by členovia strany prehodnotili pôsobenie Matúša Šutaja Eštoka vo funkcii predsedu.

Šutaj Eštok
Zobraziť galériu (2)
Šutaj Eštok  (Zdroj: TASR -Jakub Kotian)

Šutaj Eštok v koncoročnom rozhovore deklaroval, že Ferenčáka nemá ambíciu zo strany vylúčiť. Kritizoval však niektoré jeho kroky za posledný rok. Pripomenul napríklad, že Ferenčák pri hlasovaniach v parlamente nepodporil viaceré vládne návrhy. Rozhodnutie podať návrh na odvolanie Ferenčáka z čela výboru argumentoval tým, že poslanec nereprezentoval názory Hlasu a nevedel garantovať, že pri dôležitých zákonoch bude podporovať vládu.

Poukázal aj na to, že Ferenčák bol súčasťou skupiny okolo Migaľa a Šalitroša, ktorí ešte ako poslanci kritizovali pomery v strane a Hlas ich na začiatku vlaňajšieho roka zo svojich radov vylúčil. Označil za chybu, že títo ľudia dostali od Pellegriniho obrovskú šancu a boli na vysokých miestach na kandidátke do minulých volieb. Deklaroval, že klub Hlasu-SD je už dnes absolútne jednotný. Pripomenul tiež, že rozšírené predsedníctvo Hlasu-SD mu v decembri jednomyseľne vyjadrilo dôveru.

