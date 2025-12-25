Mimoriadne tvrdý príhovor ukrajinského prezidenta: Zelenskyj praje Putinovi smrť! Zároveň ponúka mierový plán

KYJEV - Vianočný prejav ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyvolal medzinárodný rozruch. Vladimirovi Putinovi nepriamo zaželal smrť a zároveň predstavil návrh na vytvorenie demilitarizovanej zóny na východe Ukrajiny, ktorá by mohla urýchliť mierové rokovania.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas vianočného prejavu vyslovil mimoriadne ostré slová na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina. V prednahratom videu zverejnenom na Štedrý večer na sieti X mu nepriamo zaželal smrť a zároveň predstavil návrh na vytvorenie demilitarizovaného pásma na východe Ukrajiny, ktoré by mohlo prispieť k ukončeniu vojny.
„Dnes máme jeden spoločný sen. Každý si možno v duchu povie: ‚Nech zahynie.‘ Keď sa však obraciame k Bohu, prosíme o mier pre Ukrajinu,“ povedal Zelenskyj.
Prebiehajú rokovania o mierovom pláne
Jeho vyjadrenia zazneli v čase, keď Kyjev zároveň rokuje so Spojenými štátmi o mierovom pláne. Ukrajina a USA sa podľa prezidenta zhodli vo väčšine bodov navrhovaného 20-bodového plánu, výrazné rozpory však pretrvávajú v otázke budúcnosti východných území a Záporožskej jadrovej elektrárne.
Najväčšie spory sa týkajú Donbasu, kde ruské sily kontrolujú väčšinu Luhanskej oblasti a približne 70 percent Doneckej oblasti. Ako píše Daily Mail, Moskva požaduje, aby Ukrajina odovzdala aj zvyšné územia, čo Kyjev odmieta.
Rusko pokračuje v útokoch na ukrajinské mestá
Zelenskyj navrhuje, aby sa časti frontovej línie premenili na demilitarizované alebo voľné ekonomické zóny pod dohľadom medzinárodných jednotiek. Takýto model by však musel schváliť celoštátny plebiscit. Napriek mierovým rokovaniam Rusko pokračuje v útokoch na ukrajinské mestá. Viacerí ľudia zahynuli alebo utrpeli zranenia a tisíce domácností zostali bez elektriny po zásahoch do energetickej infraštruktúry.