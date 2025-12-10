Rokovanie o odvolávaní ministrov opäť presunuli: Má prísť na rad v januári

BRATISLAVA - Rokovanie o opozičných návrhoch na odvolanie viacerých ministrov, ako aj návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde presunul parlament na najbližšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 27. januára. Poslanci Národnej rady (NR) SR si to odsúhlasili na návrh troch koaličných poslaneckých klubov. O odvolávaniach šiestich ministrov a celej vlády mali poslanci rokovať od stredajšieho poobedia.
V stredu od 14.00 h mali poslanci v zlúčenej rozprave rokovať o návrhoch na odvolanie ministrov, ako aj o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde, ktorý podala opozícia ešte v januári. Opozícia v uplynulých mesiacoch podávala postupne viacero návrhov na odvolanie ministrov. Žiada odchod z funkcie členov vlády Matúša Šutaja Eštoka, Kamila Šaška (obaja Hlas-SD), Tomáša Tarabu (nominant SNS), Roberta Kaliňáka (Smer-SD) či ministerky Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Najnovšie pribudol i návrh na odvolanie ministra Samuela Migaľa (nezávislý).
Mimoriadne schôdze k odvolávaniam ministrov neboli v riadnom termíne uznášaniaschopné, preto sa postupne zaraďovali na program riadnych schôdzí. Doteraz však tieto návrhy neprišli na rad, opakovane sa presúvajú z schôdze na schôdzu. Koalícia avizovala, že rokovanie chce umožniť. Návrhy prichádzali postupne počas uplynulého roka, no nepodarilo sa ešte o nich rokovať. Napríklad návrh na odvolanie Šutaja Eštoka prišiel už v decembri 2024.