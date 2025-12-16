Vláda Andreja Babiša odmietla emisné kvóty ETS2 a migračný pakt: Chce ich riešiť na úrovni EÚ

PRAHA - V utorok prvýkrát zasadala nová vláda Českej republiky. Počas tlačovej konferencie po jej skončení premiér Andrej Babiš (ANO), podpredsedníčka a ministerka financií Alena Schillerová (ANO) a minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) informovali o prerokovaných bodoch. Informujú o tom weby ČT24 a Novinky.cz.
Vláda podľa premiéra odmietla emisné kvóty ETS2, ktoré sa vzťahujú na emisie oxidu uhličitého zo spaľovania palív v budovách a v cestnej doprave. „Jednoznačne sme to odmietli transponovať do nášho právneho poriadku,“ uviedol Babiš. "Prídeme s veľmi konkrétnymi riešeniami v rámci summitu Európskej rady 12. februára, ktorý by sa mal venovať konkurencieschopnosti Európskej únie," dodal premiér. Koaličná vláda ÁNO, SPD a Motoristov tiež odmietla migračný pakt EÚ.
Najviac času podľa Babiša kabinet strávil prerokúvaním rozpočtu na budúci rok. "Požiadal som ministrov, aby každý prišiel so svojím riaditeľom pre rozpočet. Bola to veľmi užitočná debata," komentoval. Vláda sa k rozpočtu vráti v pondelok a návrh by chcela schváliť 19. januára.
Nový vládny kabinet tiež súhlasil s prevodom 7,9 miliardy korún z rezerv českej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VZP) šiestim menším zdravotným poisťovniam. Prijal návrh nového stavebného zákona, ktorý zavádza centrálnu stavebnú správu alebo stavby hromadného bývania považuje za verejný záujem. Kabinet sa krátko zišiel už v pondelok bezprostredne po vymenovaní, vtedy boli na programe iba organizačné záležitosti ako vymenovanie šéfky úradu vlády či hovorcu vlády.