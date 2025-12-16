Horskí záchranári zasahovali v Nízkych Tatrách: Snowboardista po páde strávil noc uviaznutý v žľabe

DEMÄNOVSKÁ DOLINA - Horská záchranná služba (HZS) pomáhala v utorok v dopoludňajších hodinách v Nízkych Tatrách 37-ročnému maďarskému snowboardistovi, ktorý po páde ostal od pondelka (15. 12.) večera uviaznutý v Školskom žľabe. HZS o tom informovala na webe.
Na pomoc mužovi odišli záchranári z Oblastného strediska Nízke Tatry - sever, ktorí prijali žiadosť o pomoc od lyžiarov, ktorí spozorovali, že snowboardista mal problémy vrátiť sa na zjazdovku. „Po príchode k Školskému žľabu sa záchranári k snowboardistovi spustili na lane a zistili, že sa muž nachádza na danom mieste od včera večera a mal poranenia hlavy, tváre a odreniny, ktoré utrpel pri páde do žľabu,“ spresnili z HZS.
Po vyšetrení pacienta ošetrili, zateplili a pomocou lanovej techniky ho vytiahli späť na zjazdovku. Odtiaľ ho transportovali pomocou snežného skútra do Jasnej, kde bol odovzdaný privolanej posádke rýchlej lekárskej pomoci.