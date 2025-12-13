Dočkáme sa bielych Vianoc? Slovensko čaká ZVRAT v počasí! TENTO dátum bude kľúčový

BRATISLAVA - Dočkáme sa bielych Vianoc? Meteorológovia však predpovedajú výraznú zmenu počasia od 20. decembra, keď dorazí prvá vlna ochladenia. Druhá vlna by mala zasiahnuť krajinu priamo počas Vianoc so snehom a mrazmi.
Počasie na Slovensku sa posledné obdobie drží skôr v jesennom režime. Od začiatku meteorologickej zimy – teda od 1. decembra – u nás vládne teplý vzduch od západu až juhozápadu, ktorý síce ohrieva vyššie polohy, no v nížinách prináša najmä husté hmly a pretrvávajúcu oblačnosť. Inverzia sa tak zatiaľ drží pevne a výraznejšia zmena v najbližších dňoch nehrozí.
Denné teploty by mali až do 20. decembra pretrvávať v rozpätí +1 až +8 °C, pričom oblačnosti bude stále veľa. Ku koncu tohto obdobia však môže byť paradoxne ešte teplejšie, keďže inverzia by mala postupne slabnúť.
20. december: dátum, ktorý môže všetko zmeniť
Numerické modely ECMWF aj GFS sa podľa portálu o počasí iMeteo.sk zhodujú na rovnakom signále – približne od 20. decembra by k nám mal konečne preniknúť chladnejší vzduch. Očakáva sa prvá vlna ochladenia, ktorá dorazí ešte pred Vianocami a môže priniesť aj snehové zrážky. Druhá vlna ochladenia by podľa aktuálnych výpočtov mohla zasiahnuť Slovensko počas samotných Vianoc. Pravdepodobnosť bielych sviatkov tak pomaly rastie, keďže čoraz viac modelov signalizuje citeľné ochladenie po 20. decembri.
Ak sa aktuálny trend potvrdí, tlakové níže nad Škandináviou a Pobaltskom umožnia prienik chladného severného vzduchu hlbšie do Európy. To by pre Slovensko znamenalo postupné znižovanie teplôt a zvyšujúcu sa šancu na zimný charakter počasia.
Predbežne sa zdá, že tento rok je vyššia pravdepodobnosť chladných Vianoc než teplých. A čo je dobrá správa pre milovníkov zimy – modely naznačujú, že po sviatkoch by sa mohlo ešte viac ochladiť, dokonca až na celodenné mrazy. Situácia sa bude v nasledujúcich dňoch upresňovať, no vyhliadky sú najzimnejšie za posledné týždne. A možno sa tak konečne dočkáme Vianoc, ktoré budú vyzerať presne tak, ako si ich väčšina z nás želá – mrazivé, tiché a zasnežené.