Skontrolujte si lekárničky! ŠÚKL sťahuje z trhu jeden z liekov: Týmto antibiotikom sa liečia rozšírené choroby

BRATISLAVA - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku určeného na liečbu niektorých infekcií spôsobených baktériami.
Konkrétne ide o stiahnutí niektorých šarží lieku Clarithromycin hameln 500 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok. Týk sa to nasledovných šarží:
|
Kód ŠÚKL
|
Názov lieku
|
Doplnok
|
Číslo šarže
|
Exspirácia
|
6221D
|
Clarithromycin hameln 500 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok
|
plc ifc 10x500 mg (liek.inj.skl.)
|
25D685
|
03/2029
|
6221D
|
Clarithromycin hameln 500 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok
|
plc ifc 10x500 mg (liek.inj.skl.)
|
24J259
|
09/2028
|
6221D
|
Clarithromycin hameln 500 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok
|
plc ifc 10x500 mg (liek.inj.skl.)
|
24F130
|
04/2028
Liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Dôvodom je zistený nedostatok, a to nesúlad so správnou výrobnou praxou. „Sťahovanie má preventívny charakter v záujme ochrany bezpečnosti a zdravia pacientov,“ uviedol ŠÚKL.
Liek Clarithromycin hameln 500 mg obsahuje liečivo klaritromycín, ktoré patrí do skupiny makrolidových antibiotík používaných na liečbu infekcií spôsobených baktériami citlivými na toto liečivo. Liek je určený pre dospelých a deti staršie ako 12 rokov. Clarithromycin hameln 500 mg sa môže použiť na liečbu akútneho vzplanutia chronickej bronchitídy, pneumónie získanej v komunite, akútnej bakteriálnej sinusitídy, streptokokovej faryngitídy a tonzilitídy, ako aj infekcií kože a mäkkých tkanív.
Liečba pacientov nebude ohrozená, pretože na slovenskom trhu je dostupná iná nedotknutá šarža daného lieku. Zároveň je dostupný aj iný liek s obsahom rovnakého liečiva v rovnakej liekovej forme, dávke a rovnakými terapeutickými indikáciami. Rozhodnutie o vhodnej liečbe musí stanoviť ošetrujúci lekár.