December prinesie ZVRAT v počasí, rozpad polárneho víru MIEŠA karty: Európa by mala byť v strehu!

BRATISLAVA - December začína v USA výnimočne dynamicky s búrkou Bellamy a rýchlo sa prehlbujúci cyklón "nor'easter". Oslabený polárny vortex môže v najbližších týždňoch priniesť mrazivé vpády aj do Európy. Aké počasie možno podľa predbežných predpovedí očakávať v decembri na Slovensku?
Zatiaľ čo sa Spojené štáty spamätávajú zo snehovej kalamity, ktorú priniesla zimná búrka Bellamy, meteorologická pozornosť sa už obracia na nové dianie. Bellamy pokryla od Kansasu po Michigan desiatkami centimetrov snehu a postupne slabne pri presune nad Ontário. Tento vývoj je však len úvodom do dynamického zimného obdobia, ktoré môže mať dopady aj na počasie v Európe – najmä v severných a západných regiónoch citlivých na transatlantické prúdenie. Píše o tom portál Severe Weather.
V polovici týždňa sa pozornosť sústreďuje na prudko sa prehlbujúcu cyklónu pozdĺž východného pobrežia USA. Predpokladá sa, že tlak v systéme klesne rýchlosťou typickou pre tzv. bombogenézu, čo povedie k vzniku silného búrkového systému nor’eastera. Ten prinesie do severovýchodu USA a Atlantickej Kanady až 60 cm snehu a miestami blizzardy (fujavice, pozn. red). Severe Weather pripomína, že takéto hlboké atlantické níže pritom neraz menia cirkuláciu vzduchu aj nad Európou, kde môžu vyvolať vlny tepla, dažďa alebo naopak príchod chladnejšieho vzduchu.
Polar vortex je v rozvrate a výsledky cítiť na oboch stranách Atlantiku
Kľúčom k tohtoročnému turbulentnému počasiu je oslabený a narušený polárny vortex. Keď je silný, drží arktický chlad uzamknutý ďaleko na severe. No pri jeho narušení, ako vidíme aj teraz, sa studený vzduch uvoľňuje smerom k USA, Kanade i Európe. Severe Weather upozorňuje, že práve takéto zmeny často prinášajú extrémne zimné epizódy od Severnej Ameriky až po Škandináviu či strednú Európu. Podobné udalosti obvykle zvyšujú pravdepodobnosť studených vpádov aj nad európsky kontinent v nasledujúcich týždňoch.
Očakáva sa, že novovzniknutá cyklóna sa do stredy prehĺbi do tlaku okolo 970 hPa a prinesie orkánové nárazy vetra v Novom Škótsku a na Newfoundlande. Búrkové podmienky vytvoria nepriechodné cesty a snehové záveje vysoké aj viac ako meter. Za búrkou sa prepadne mimoriadne studený arktický vzduch, ktorý zamrazí Kanadu a severovýchod USA. Takéto silné studené jadrá často ovplyvňujú cirkuláciu nad severným Atlantikom a môžu prispieť aj k následnému ochladeniu v Európe, najmä ak sa tlakové rozloženie nad oceánom prepojí s európskymi rázcami, varuje portál.
Začiatok meteorologickej zimy je extrémny – a Európa by mala byť v strehu
December sa začína výnimočne dynamicky. Spojené štáty čakajú ďalšie sneženie a prepad teplôt až o 15–20 °C pod normál, zatiaľ čo výrazne narušený polárny vortex môže v najbližších týždňoch priniesť rýchle zmeny počasia aj v Európe.
Meteorológovia upozorňujú, že podobné vzorce v minulosti často viedli k sérii zimných vpádov nad Európsku úniu – od Atlantiku až po Balkán. Rok 2025 tak môže pokračovať v trende prudkých kontrastov, ktoré spájajú počasie na oboch stranách oceánu.
Aké počasie sa očakáva v decembri na Slovensku?
V pondelok (1. 12.) oficiálne nastal z meteorologického hľadiska prvý zimný deň. Podľa predbežného vývoja počasia v decembri nás čaká veľa inverzie a o niečo menej sneženia, informuje web o počasí iMeteo.sk. Aktuálne predpovede naznačujú, že už tento týždeň nastúpi inverzné počasie, ktoré bude ovplyvňovať rozširujúca sa tlaková výš. "Do polovice decembra nás čaká teplotne slabo nadpriemerné a zrážkovo podpriemerné počasie, čo naznačuje, že sa veľa zrážok, a teda ani sneženia nedočkáme," predpovedá portál.
Dlhodobé predpovede naznačujú, že k zmene charakteru počasia by mohlo dôjsť v druhej polovici decembra, no opať by nemalo ísť o nejaké výdatné sneženie. Počasie by podľa iMetea mala zasa ovplyvňovať tlaková výš, okolo ktorej by mal do našej oblasti prúdiť studený vzduch od severovýchodu, ktorý by mohol priniesť celodenné mrazy aj v nižších polohách. "Ak sa však pozrieme na model ECMWF, tak ten naznačuje, že teploty budú v našej oblasti priemerné, a rovnako tak aj zrážky. Ide však o celomesačný priemer," dodáva.