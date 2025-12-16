Ďalšia zbytočná smrť mladého hudobníka (†27): Tragická NEHODA... Samuel zomrel na mieste!

FRÝDEK-MÍSTEK - Umelecký svet zasiahla ďalšia smutná správa. Len pár dní po tragickej dopravnej nehode slovenského speváka Adama Urbana (†33), sa česko-slovenský šoubiznis vyrovnáva s ďalšou tragédiou. V sobotu 14. decembra zomrel vo veku 27 rokov zomrel hudobník Samuel Hampala!
Obrovská TRAGÉDIA! Slovenský spevák ZAHYNUL pri zrážke s kamiónom: TOTO stihol na poslednú chvíľu
České cesty sa v priebehu len pár dní stali osudnými rovno dvom talentovaným umelcom. Obaja mali ešte celý život pred sebou, no tragická dopravná nehoda ich cestu predčasne ukončila. Slovenské médiá pred týždňom obletela správa o úmrtí 33-ročného Adama Urbana, ktorý zahynul na D2 smerom na Brno pri brutálnej zrážke s kamiónom.
Umelecký svet sa z tragédie ešte nestihol spamätať a zasiahla ho ďalšia smutná správa. Vedenie Národního divadla moravskoslezského oznámilo, že zomrel talentovaný člen operného orchestra, huslista Samuel Hampala.
„S hlbokým smútkom oznamujeme, že nás cez víkend navždy opustil talentovaný člen operného orchestra, kolega a hlavne náš priateľ Samuel Hampala. Príliš skoro odišiel úžasný človek a skvelý muzikant, ktorý bol našou súčasťou a ktorý nám bude neskutočne chýbať,“ uviedlo divadlo na sociálnej sieti Facebook s tým, že všetky myšlienky smerujú k jeho rodine a najbližším.
Príčinu jeho náhleho skonu divadlo oficiálne neuviedlo, no na sociálnych sieťach jeho priatelia odhalili, že bol vodičom vozidla, ktoré v nedeľu ráno havarovalo na ceste D48 pri Frýdku-Místku. Auto malo naraziť do zvodidiel a bohužiaľ, mladík za volantom svojím zraneniam na mieste podľahol.
Samuel bol po vykliesnení z vozidla v bezvedomí a nedýchal. „Záchranári zahájili neodkladnú resuscitáciu, zasahujúci lekár však musel pre poranenie hlavy, ktoré sa ukázalo byť nezlúčiteľné so životom, konštatovať smrť pacienta,“ vyjadril sa podľa Blesk.cz hovorca krajskej zdravotníckej záchrannej služby Lukáš Humpl. Česť jeho pamiatke!