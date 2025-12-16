10 sviatočných nástrah, ktoré pochovajú všetky predsavzatia

Sviatky majú zvláštny talent. Dokážu aj z tých disciplinovanejších z nás opantať. Stačí prvý závan vône kapustnice, práškový cukor ako v spomalenom zábere padajúci na vanilkové rožky...
A v jednom momente, volajme ho 25. až 26. december, sa prichytávate pri tom, ako sa s lyžicou strčenou vo vrecku teplákov ladným krokom presúvate do chladničky zabagrovať si v majonézovom šaláte a „odkusnúť“ si kúštik z vyprážanej podkovičky kapra. Tie tepláky nás v ďalšom momente, volajme ho 30. december, začnú v režime „radosti a pokoja“ znepokojovať tým, že v istých partiách budú na nás vyvíjať nepohodlný nátlak.
Sviatočné dobroty sú totiž pripravené presne tak, aby chutili. Dôkazom toho bola predvianočná téma, pri ktorej jedna z kolegýň v práci podotkla, že majonézu v šaláte ide nahradiť gréckym jogurtom. Technicky áno. ALE! Je istá hranica a jogurt je za ňou, všakže? Ďalšie zdravé alternatívy už radšej nespomenula. No aby sme uviedli, prečo vianočné dobroty tak skvele fungujú – je to preto, lebo sú pripravené presne tak, aby boli neodolateľné: mastné a chrumkavé, sladké a mäkké, kyslé a svieže, ideálne všetko pokope. To v mozgu vyvolá podobnú explóziu radosti, ako prvé tóny „Popelky“, ktorá sa z gauča pri rozsvietenom stromčeku (s rezňom v ruke) sleduje najlepšie. A keďže radosti nie je nikdy dosť, tlačíme piate cez deviate v množstvách, ktoré by sme inokedy ani nenazvali normálnymi.
Najväčším nepriateľom nášho tráviaceho traktu cez sviatky je práve hojnosť – predstavte si pod ňou pestrosť a neopatrnosť, s akou sviatočné jedlá kombinujeme. Sladké strieda slané, mastné spláchneme punčíkom a množstvo aperitívov a digestívov sa v dobrom vianočnom rozmare nepočíta. Oči mamy, ktorá po ťažkom chode hypnotizuje deti aj vnúčatá, že sa nepatrí pohrdnúť zákuskom predpovedajú, čo vás čaká na každej návšteve. Keď sa tohto roku spoliehate na to, že maslo zdraželo dostatočne na to, aby niekto vypekal 5 a viac druhov pečiva, ubezpečujeme vás, že také drahé, aby niektoré rekordérky „hamovali“ stále nie je. Aby sme uzavreli opis atmosféry, zhodneme sa na tom, že niečo ako „toto je naozaj posledný“ koláčik cez sviatky neexistuje.
Rolničky, žlčníčky
Takéto neorganizované prejedanie sa nepreťažuje len žalúdok, ale aj pankreas, žlčník a pečeň, ktoré sa snažia spracovať explóziu tukov, cukrov a alkoholu. Niet divu, že aj úplne zdraví ľudia v tomto období hlásia pocity nafúknutia, pálenia záhy, bodavé bolesti pod rebrami či náhle žalúdočné nevoľnosti. Kým žalúdok sa snaží rýchlo vysporiadať so záplavou jedla, pankreas produkuje viac enzýmov, než je mu milé, a spomínaný žlčník by pri svojom výkone pokojne mohol žiadať o sviatočné príplatky.
Práve sviatočné „zvyky“ navyše narúšajú rytmus, na ktorý je telo bežne zvyknuté. Cez rok možno dodržiavame intervalové stravovanie, no cez Vianoce je to skôr intuitívny chaos. Sviatočné dobroty majú ešte jednu nemilú vlastnosť – neodpúšťajú. Nekompromisne sa ukladajú tam, kde ich potrebujeme najmenej – obzvlášť keď ich do seba ládujeme v množstvách, ktoré prinútia prežehnať sa aj neveriaceho gastroenterológa.
Čo robí vianočný gastro-chaos s telom?
1. Večerné (a nočné) nájazdy na chladničku – volajme ich pracovne „celé zle.“ V noci je trávenie najpomalšie a za večerné prejedanie prichádza odmena v podobe refluxu, nafukovania, pálenia záhy a narušeného spánku.
2. „Ochutnám len kúsok“… dvadsaťkrát – kontinuálne vyzobávanie dokáže kaloricky tromfnúť aj vianočnú večeru. Malé, ale časté porcie spôsobujú nárast inzulínu a žalúdočných kyselín, čo okrem únavy smeruje aj k haseniu nepríjemných pocitov ďalším jedením.
3. Kombinácie, ktoré by v prírode neprežili – sviatočné kombinovanie často pripomína partičku siedmakov v chemickom laboratóriu bez dozoru. Kombinácia tukov, cukrov a alkoholu je výbušná zmes, ktorá vyhodí do vzduchu v lepšom prípade len vaše črevá.
4. Absolútne nerealistické porcie – porcie, ktorými nám chcú rodinní príslušníci – babky, tetky a svokry – prejaviť svoju priazeň, sa podobajú skôr na veľkomestské developerské projekty, ako na normálnu dávku potravy. Žalúdok sa vie roztiahnuť na dvojnásobok a od toho momentu nič nie je dosť.
5. Nekonečný prísun vianočného pečiva – zo všetkých druhov vianočného pečiva rozoznávame tri základné: koláčik ku káve, koláčik ku stromčeku a koláčik len tak, k ničomu. Poznáte? Koláčiky sú čistý sacharid. Cukor, múka, maslo- pre pankreas živelná katastrofa a inzulínový kolotoč.
6. Emocionálne jedenie v plnej paráde – okrem „normálneho“ slovenského jedenia je tu ešte to emocionálne. Buď z toho, že nám je príliš dobre alebo naopak – výsledok je ale rovnaký – jeme, aj keď telo nehlási hlad, čo je extra smena pre trávenie. To sa potom ešte hodnú chvíľu spamätáva.
7. Tekutiny – pochutiny – či tekutá odmena vo forme alkoholu. Však veď čo, nikam sa netreba ponáhľať, nikam sa nevstáva. Alkohol však dráždi žalúdok, zvyšuje kyslosť a unavuje pečeň. Až tak, že aj guarana sa tomu len bezmocne prizerá.
8. Sedkanie mám zo všetkého najradšej – gaučík, dečka, kus prosečka – pri sedení v brušnej dutine stagnuje krv a trávenie sa spomaľuje. To zvyšuje riziko zápalov aj nadúvania.
9. Fastovanie v klamárskom móde - tvárime sa, že držíme fasting, teda, aspoň od toho 27. - až do chvíle, keď si dáme „len jeden oriešok“. Telo nerieši, či je to jeden oriešok, alebo pol prasaťa – keď je reč o fastingu. Telo skrátka len nedostáva pravidelný režim a stabilné obdobie na regeneráciu.
10. Sviatočné návštevy a tlak okolia – toto vôbec nie je zanedbateľná vec. Ono sa to povie – ale chcete si pohnevať rodinu, ktorú vidíte raz za rok? Poviete si, že tú jednu medvediu labku vydržíte. Len či to vydrží vaše telo...
Dôkazov o tom, že cez Vianoce je veľa málo a ničoho nie je dosť už viac nepotrebujete. Potrebujete niečo, čo vás podrží, keď vám tá hojnosť už „polezie ušami“. Odporúčame vám zadovážiť si dvojicu doplnkov výživy, ktoré vám pri sviatočnom hodovaní aspoň trošku pomôžu. Jedným z nich je šumivý prípravok s hydrogénuhličitanom sodným, ktorý zmierňuje prekyslenie žalúdka a pomáha telu vyrovnať sa s nadmerným množstvom jedla aj alkoholu. Vyprošťovák Active od spoločnosti Vitar obsahuje aj vitamín C, ktorý tiež zabojuje s vianočným náporom vďaka svojim antioxidačným vlastnostiam. Vždy, keď sviatočná nálada predbehne zdravý rozum majte na pamäti, že vám s tým môže pomôcť Vyprošťovák. Keď budete cítiť, že vám počas sviatkov klesá z toľkého vysedávania energia, majte po ruke vitamíny s guaranou MaxiVita Multivitamín + guarana, ktoré znižujú mieru únavy a chránia pred oxidačným stresom. Svojich vianočných pomocníkov nájdete na www.vitar.sk a v niektorých supermarketoch. Tak čo, pripravení na všetky nástrahy? Prajeme vám krásne sviatky!
