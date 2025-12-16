Utorok16. december 2025, meniny má Albína, zajtra Kornélia

10 sviatočných nástrah, ktoré pochovajú všetky predsavzatia

(Zdroj: Vitar)
Sviatky majú zvláštny talent. Dokážu aj z tých disciplinovanejších z nás opantať. Stačí prvý závan vône kapustnice, práškový cukor ako v spomalenom zábere padajúci na vanilkové rožky...

A v jednom momente, volajme ho 25. až 26. december, sa prichytávate pri tom, ako sa s lyžicou strčenou vo vrecku teplákov ladným krokom presúvate do chladničky zabagrovať si v majonézovom šaláte a „odkusnúť“ si kúštik z vyprážanej podkovičky kapra. Tie tepláky nás v ďalšom momente, volajme ho 30. december, začnú v režime „radosti a pokoja“ znepokojovať tým, že v istých partiách budú na nás vyvíjať nepohodlný nátlak.

Sviatočné dobroty sú totiž pripravené presne tak, aby chutili. Dôkazom toho bola predvianočná téma, pri ktorej jedna z kolegýň v práci podotkla, že majonézu v šaláte ide nahradiť gréckym jogurtom. Technicky áno. ALE! Je istá hranica a jogurt je za ňou, všakže? Ďalšie zdravé alternatívy už radšej nespomenula. No aby sme uviedli, prečo vianočné dobroty tak skvele fungujú – je to preto, lebo sú pripravené presne tak, aby boli neodolateľné: mastné a chrumkavé, sladké a mäkké, kyslé a svieže, ideálne všetko pokope. To v mozgu vyvolá podobnú explóziu radosti, ako prvé tóny „Popelky“, ktorá sa z gauča pri rozsvietenom stromčeku (s rezňom v ruke) sleduje najlepšie. A keďže radosti nie je nikdy dosť, tlačíme piate cez deviate v množstvách, ktoré by sme inokedy ani nenazvali normálnymi.

Najväčším nepriateľom nášho tráviaceho traktu cez sviatky je práve hojnosť – predstavte si pod ňou pestrosť a neopatrnosť, s akou sviatočné jedlá kombinujeme. Sladké strieda slané, mastné spláchneme punčíkom a množstvo aperitívov a digestívov sa v dobrom vianočnom rozmare nepočíta. Oči mamy, ktorá po ťažkom chode hypnotizuje deti aj vnúčatá, že sa nepatrí pohrdnúť zákuskom predpovedajú, čo vás čaká na každej návšteve. Keď sa tohto roku spoliehate na to, že maslo zdraželo dostatočne na to, aby niekto vypekal 5 a viac druhov pečiva, ubezpečujeme vás, že také drahé, aby niektoré rekordérky „hamovali“ stále nie je. Aby sme uzavreli opis atmosféry, zhodneme sa na tom, že niečo ako „toto je naozaj posledný“ koláčik cez sviatky neexistuje.

Rolničky, žlčníčky

Takéto neorganizované prejedanie sa nepreťažuje len žalúdok, ale aj pankreas, žlčník a pečeň, ktoré sa snažia spracovať explóziu tukov, cukrov a alkoholu. Niet divu, že aj úplne zdraví ľudia v tomto období hlásia pocity nafúknutia, pálenia záhy, bodavé bolesti pod rebrami či náhle žalúdočné nevoľnosti. Kým žalúdok sa snaží rýchlo vysporiadať so záplavou jedla, pankreas produkuje viac enzýmov, než je mu milé, a spomínaný  žlčník by pri svojom výkone pokojne mohol žiadať o sviatočné príplatky.

Práve sviatočné „zvyky“ navyše narúšajú rytmus, na ktorý je telo bežne zvyknuté. Cez rok možno dodržiavame intervalové stravovanie, no cez Vianoce je to skôr intuitívny chaos. Sviatočné dobroty majú ešte jednu nemilú vlastnosť – neodpúšťajú. Nekompromisne sa ukladajú tam, kde ich potrebujeme najmenej – obzvlášť keď ich do seba ládujeme v množstvách, ktoré prinútia prežehnať sa aj neveriaceho gastroenterológa.

Čo robí vianočný gastro-chaos s telom?

1. Večerné (a nočné) nájazdy na chladničku – volajme ich pracovne „celé zle.“ V noci je trávenie najpomalšie a za večerné prejedanie prichádza odmena v podobe refluxu, nafukovania, pálenia záhy a narušeného spánku.

2. „Ochutnám len kúsok“… dvadsaťkrát – kontinuálne vyzobávanie dokáže kaloricky tromfnúť aj vianočnú večeru. Malé, ale časté porcie spôsobujú nárast inzulínu a žalúdočných kyselín, čo okrem únavy smeruje aj k haseniu nepríjemných pocitov ďalším jedením.

3. Kombinácie, ktoré by v prírode neprežili – sviatočné kombinovanie často pripomína partičku siedmakov v chemickom laboratóriu bez dozoru. Kombinácia tukov, cukrov a alkoholu je výbušná zmes, ktorá vyhodí do vzduchu v lepšom prípade len vaše črevá.

4. Absolútne nerealistické porcie – porcie, ktorými nám chcú rodinní príslušníci – babky, tetky a svokry – prejaviť svoju priazeň, sa podobajú skôr na veľkomestské developerské projekty, ako na normálnu dávku potravy. Žalúdok sa vie roztiahnuť na dvojnásobok a od toho momentu nič nie je dosť.

5. Nekonečný prísun vianočného pečiva – zo všetkých druhov vianočného pečiva rozoznávame tri základné: koláčik ku káve, koláčik ku stromčeku a koláčik len tak, k ničomu. Poznáte? Koláčiky sú čistý sacharid. Cukor, múka, maslo- pre pankreas živelná katastrofa a inzulínový kolotoč.  

6. Emocionálne jedenie v plnej paráde – okrem „normálneho“ slovenského jedenia je tu ešte to emocionálne. Buď z toho, že nám je príliš dobre alebo naopak – výsledok je ale rovnaký – jeme, aj keď telo nehlási hlad, čo je extra smena pre trávenie. To sa potom ešte hodnú chvíľu spamätáva.

7. Tekutiny – pochutiny – či tekutá odmena vo forme alkoholu. Však veď čo, nikam sa netreba ponáhľať, nikam sa nevstáva. Alkohol však dráždi žalúdok, zvyšuje kyslosť a unavuje pečeň. Až tak, že aj guarana sa tomu len bezmocne prizerá. 

8. Sedkanie mám zo všetkého najradšej – gaučík, dečka, kus prosečka – pri sedení v brušnej dutine stagnuje krv a trávenie sa spomaľuje. To zvyšuje riziko zápalov aj nadúvania.

9. Fastovanie v klamárskom móde - tvárime sa, že držíme fasting, teda, aspoň od toho 27. - až do chvíle, keď si dáme „len jeden oriešok“. Telo nerieši, či je to jeden oriešok, alebo pol prasaťa – keď je reč o fastingu. Telo skrátka len nedostáva pravidelný režim a stabilné obdobie na regeneráciu.

10. Sviatočné návštevy a tlak okolia – toto vôbec nie je zanedbateľná vec. Ono sa to povie – ale chcete si pohnevať rodinu, ktorú vidíte raz za rok? Poviete si, že tú jednu medvediu labku vydržíte. Len či to vydrží vaše telo...

MV Multivitamín + guarana  (Zdroj: Vitar)

 (Zdroj: Vitar)

Dôkazov o tom, že cez Vianoce je veľa málo a ničoho nie je dosť už viac nepotrebujete. Potrebujete niečo, čo vás podrží, keď vám tá hojnosť už „polezie ušami“. Odporúčame vám zadovážiť si dvojicu doplnkov výživy, ktoré vám pri sviatočnom hodovaní aspoň trošku pomôžu. Jedným z nich je šumivý prípravok s hydrogénuhličitanom sodným, ktorý zmierňuje prekyslenie žalúdka a pomáha telu vyrovnať sa s nadmerným množstvom jedla aj alkoholu. Vyprošťovák Active od spoločnosti Vitar obsahuje aj vitamín C, ktorý tiež zabojuje s vianočným náporom vďaka svojim antioxidačným vlastnostiam. Vždy, keď sviatočná nálada predbehne zdravý rozum majte na pamäti, že vám s tým môže pomôcť Vyprošťovák. Keď budete cítiť, že vám počas sviatkov klesá z toľkého vysedávania energia, majte po ruke vitamíny s guaranou MaxiVita Multivitamín + guarana, ktoré znižujú mieru únavy a chránia pred oxidačným stresom. Svojich vianočných pomocníkov nájdete na www.vitar.sk a v niektorých supermarketoch. Tak čo, pripravení na všetky nástrahy? Prajeme vám krásne sviatky!

Spustenie novej automatickej linky na plnenie munície
Správy
Vittek vkladá do dcéry veľké nádeje! Neprajníkom odkazuje: Toto bol ešte len začiatok!
Prominenti
Peter Pellegrini na spoločnej tlačovej konferencii s chorvátskym prezidentom Zoranom Milanovičom potvrdil dobré vzťahy medzi oboma krajinami
Správy

Domáce správy

Rodičia majú jasno: Toto je hračka, ktorú dajú deťom miesto tabletu!
Domáce
Prezident Pellegrini podpísal viacero zákonov: Týkajú sa platieb, sociálnych služieb aj verejného obstarávania
Domáce
Skontrolujte si lekárničky! ŠÚKL sťahuje z trhu jeden z liekov: Týmto antibiotikom sa liečia rozšírené choroby
Domáce
DRÁMA V TATRÁCH Pád sa zmenil na boj o život: Raneného muža našli až na druhý deň. Mrazivé SVEDECTVO
Regióny

Zahraničné

Veľký ZVRAT v EÚ potvrdený! Definitívny zákaz spaľovacích motorov v roku 2035 sa ruší
Zahraničné
Vláda Andreja Babiša odmietla emisné kvóty ETS2 a migračný pakt: Chce ich riešiť na úrovni EÚ
Zahraničné
Koloseum sa zmení: Privíta popové hviezdy aj gladiátorske zápasy
dromedar.sk
Premiér Fico po stretnutí s Milanovičom: Slovensko má záujem posilniť obchodné vzťahy s Chorvátskom
Zahraničné

Prominenti

Ďalšia zbytočná smrť mladého hudobníka (†27): Tragická NEHODA... Samuel zomrel na mieste!
Domáci prominenti
62-ročná herečka na premiére predviedla svoj sexepíl: Táto šupa nepatrí do starého železa!
Zahraniční prominenti
Sklenaříková má za sebou 2 rozvody a teraz... Ďalšia SVADBA!
Domáci prominenti
Bezcitná VRAŽDA režiséra a jeho manželky: Syn vystrájal už v minulosti... Hrozné, čo urobil!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Vedec bije na poplach: Umelá inteligencia má 99,9 % šancu vyhladiť ľudstvo! Sme na pokraji konca?
Zaujímavosti
Zahmlené sklá trápia tisíce vodičov: Autodetailer odhalil svoj TAJNÝ trik! Zabudnite na klímu aj drahé prípravky
Zaujímavosti
Čo sme googlili viac než čokoľvek iné? Google odhalil, čo Slovákov NAJVIAC zaujímalo v roku 2025: TOTO nikto nečakal!
Zaujímavosti
Tajomstvo vianočných vôní: Škorica je kôra stromu, a čo klinčeky?
dromedar.sk

Dobré správy

Rodičia majú jasno: Toto je hračka, ktorú dajú deťom miesto tabletu!
Domáce
Čo sa mení v Bratislavskom kraji? Pozrite si najdôležitejšie novinky pre cestujúcich
bratislava.zoznam.sk
Môžu sa stať novým lákadlom pre návštevníkov z celého Slovenska: Pozrite, čím sú výnimočné
hashtag.sk
Jedna chyba za volantom vás môže vyjsť poriadne draho: Na čo si dať v zime pozor?
hashtag.sk

Ekonomika

Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)
Wizz Air spúšťa 7 nových liniek: Kam všade sa v zime dostanete z Bratislavy? Pozrite si to na prehľadnej mape!
Wizz Air spúšťa 7 nových liniek: Kam všade sa v zime dostanete z Bratislavy? Pozrite si to na prehľadnej mape!
365.bank predlžuje jesennú akciu hypoték – úrok už od 3,25 % ročne
365.bank predlžuje jesennú akciu hypoték – úrok už od 3,25 % ročne

Varenie a recepty

Vianočné koláčiky z jednej misy. 20 receptov, s ktorými sa vyhnete neporiadku v kuchyni.
Vianočné koláčiky z jednej misy. 20 receptov, s ktorými sa vyhnete neporiadku v kuchyni.
Linecké, ktoré sa nelepí a netrhá. Najlepší recept, ku ktorému sa vraciam každé Vianoce.
Linecké, ktoré sa nelepí a netrhá. Najlepší recept, ku ktorému sa vraciam každé Vianoce.
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Výber receptov
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Keksy a sušienky

Šport

Shiffrinová útočí na ďalšie víťazstvo: Online prenos z 1. kola nočného slalomu v Courcheveli
Shiffrinová útočí na ďalšie víťazstvo: Online prenos z 1. kola nočného slalomu v Courcheveli
Lyžovanie
Fanúšikovia F1 môžu jasať od radosti: Milovaná a nedocenená trať sa vráti do kalendára!
Fanúšikovia F1 môžu jasať od radosti: Milovaná a nedocenená trať sa vráti do kalendára!
Formula 1
VIDEO Calzona otvoril pálčivú otázku: Musíme sa vydať inou cestou, predostriem projekt vedeniu SFZ
VIDEO Calzona otvoril pálčivú otázku: Musíme sa vydať inou cestou, predostriem projekt vedeniu SFZ
Reprezentácia
Žreb Slovnaft Cupu: Poznáme štvrťfinálové dvojice! Na koho narazí víťaz derby Slovan-Trnava?
Žreb Slovnaft Cupu: Poznáme štvrťfinálové dvojice! Na koho narazí víťaz derby Slovan-Trnava?
Slovnaft Cup

Auto-moto

Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
Novinky
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Doprava
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky

Kariéra a motivácia

Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Trendy na trhu práce
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Motivácia a inšpirácia
Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
O práci s humorom
7 nenápadných trikov, ktoré vám okamžite zlepšia náladu v práci
7 nenápadných trikov, ktoré vám okamžite zlepšia náladu v práci
Rady, tipy a triky

Technológie

Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Filmy a seriály
Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Technológie
Vyzeráš staršie, než máš vek? Tento proteín môže hrať dôležitejšiu úlohu, než sme si mysleli. Ovplyvňuje, ako rýchlo starneme
Vyzeráš staršie, než máš vek? Tento proteín môže hrať dôležitejšiu úlohu, než sme si mysleli. Ovplyvňuje, ako rýchlo starneme
Veda a výskum
POZOR! Milióny Xiaomi smartfónov stratia od budúceho roka podporu: Pozri, či nie je na zozname aj tvoj
POZOR! Milióny Xiaomi smartfónov stratia od budúceho roka podporu: Pozri, či nie je na zozname aj tvoj
Xiaomi

Bývanie

Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať

Pre kutilov

Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Recepty
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Recepty
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Recepty
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Údržba a opravy

Prečo sa ľudia počas Vianoc vracajú k bývalým? Tajomstvo emocionálnej nostalgie
Partnerské vzťahy
Prečo sa ľudia počas Vianoc vracajú k bývalým? Tajomstvo emocionálnej nostalgie
Zahraničné
Veľký ZVRAT v EÚ potvrdený! Definitívny zákaz spaľovacích motorov v roku 2035 sa ruší
Domáce
Skontrolujte si lekárničky! ŠÚKL sťahuje z trhu jeden z liekov: Týmto antibiotikom sa liečia rozšírené choroby
Domáce
Čakajú nás biele Vianoce? Meteorológovia majú jasno: Zabudnite na sánkovačku v nížinách
Domáce
Na Slovensko dorazila SUPERCHRÍPKA! Potvrdili prvý prípad, TOTO sú jej typické prejavy

