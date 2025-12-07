Zima si dáva PAUZU! Na Slovensko smeruje teplý front, VÝRAZNE sa oteplí

BRATISLAVA - Hoci v kalendári svieti december, počasie tomu vôbec nebude nezodpovedať. Do našej oblasti totiž prichádza teplý front, ktorý spôsobí ďalšie oteplenie. Sneh sa už teraz v nižších polohách rýchlo stráca. Udrží sa už len vo výškach nad približne tisíc metrov, no aj tam bude v najbližších dňoch ubúdať, keďže teploty zostanú nad nulou.
Na Slovensku sa začne výrazne otepľovať, píše stránka o počasí iMeteo.sk. Teploty na Slovensku už teraz stúpajú k +12 °C a lokálne môžu byť ešte vyššie. Ide o hodnoty, ktoré sú pre december výrazne netypické. Priemerná teplota v nížinách býva len tesne nad nulou, a v horách dokonca okolo –6 °C.
Meteorológovia upozorňujú, že teplo ešte len naberie na sile. Od pondelka sa zintenzívni prílev vzduchu od juhozápadu a teploty pôjdu ešte vyššie. V niektorých regiónoch Slovenska sú už teraz hodnoty o viac ako 5 °C nad dlhodobým priemerom pre začiatok decembra, a budúci týždeň môže padnúť aj nejaký teplotný rekord.
Najvýraznejšie oteplenie príde od utorka, keď môže na juhu Podunajskej nížiny teplota vystúpiť až k +14 °C. "Nad Írskom a Britskými ostrovmi sa prehĺbi ďalšia tlaková níž a s ňou spojený teplý front postúpi od západu do strednej Európy. Za ním zosilnie od západu do našej oblasti prílev veľmi teplého vzduchu," znie predpoveď Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). "Medzi pondelkom a utorkom môže byť miestami až o sedem stupňov teplejšie," dodáva v tejto súvislosti portál iMeteo.sk.
Charakter počasia sa však výrazne meniť nebude — čaká nás prevažne zamračené až oblačné počasie so slabými, občasnými zrážkami a miernym vetrom. Podľa numerických modelov by mal tento nezvyčajne teplý ráz počasia vydržať minimálne do polovice mesiaca. So snehom tak miľovníci zimy počítať nemôžu.