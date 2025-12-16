Pellegrini príjme v utorok chorvátskeho prezidenta Milanoviča: Rokovať budú o hospodárstve, energetike a bezpečnosti

Peter Pellegrini a chorvátsky prezident Zoran Milanovič. (Zdroj: TASR/Dano Veselský, TASR/AP/Darko Bandic, File)
BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini prijme v utorok chorvátskeho prezidenta Zorana Milanoviča v rámci jeho oficiálnej návštevy Slovenska. Tá sa koná po necelých šiestich mesiacoch od oficiálnej návštevy prezidenta SR v Záhrebe. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
Jednou z hlavných tém rokovania bude rozšírenie hospodárskej spolupráce medzi krajinami. Diskutovať budú aj o energetike v kontexte využitia ropovodu Adria pre spoľahlivú diverzifikáciu zdrojov či o rozšírení Európskej únie o krajiny západného Balkánu. Dotknú sa taktiež aktuálnych bezpečnostných otázok.