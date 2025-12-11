Štvrtok11. december 2025, meniny má Hilda, zajtra Otília

MIMORIADNE Prezident vetoval Eštokov zákon rušiaci antikorupčný úrad!

Peter Pellegrini vetoval zákon o zrušení ÚOO.
Peter Pellegrini vetoval zákon o zrušení ÚOO. (Zdroj: SITA/Kancelária prezidenta)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini dnes rozhodol, že nepodpíše zákon z dielne ministerstva vnútra, ktorého cieľom je transformácia súčasného Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Absencia dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážne vecné pripomienky k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešené výhrady zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku viedli prezidenta SR k verdiktu vrátiť zákon ako celok parlamentu na opätovné prerokovanie.

„Som presvedčený, že svoje legitímne ciele môže vláda a vládna koalícia napĺňať aj bez porušovania legislatívnych pravidiel, bez možných porušení princípov právneho štátu a bez ohrozovania slovenských záujmov voči Európskej únii,“ uviedol P. Pellegrini. Podľa jeho názoru súčasný ÚOO má osobitný význam pri plnení podmienok v rámci Plánu obnovy, z ktorého Slovensko čerpá miliardy eur na projekty zlepšujúce život v regiónoch.

archívne video

Tlačová konferencia prezidenta SR Petra Pellegriniho (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Prezident upozorňuje na riziko pozastavenia eurofondov

„Považujem za chybu, že Národná rada neodstránila v procese prijímania zákona pochybnosti, či je výsledná norma v súlade so smernicami Európskej únie. Stále tak existujú oprávnené obavy z rizika pozastavenia časti európskych prostriedkov pre Slovensko,“ zdôraznil prezident SR, ktorý pozorne vníma výhrady zo strany únie. Považuje za mimoriadne dôležité, aby Slovensko všetky pochybnosti dostatočne vysvetlilo bez možných sankcií.

Prezident SR kritizoval celý proces prijímania danej legislatívnej normy počnúc zasadnutím vlády SR v sobotu, skráteným legislatívnym konaním i zdĺhavou diskusiou k nemu na pôde parlamentu. „Ľudia len veľmi ťažko pochopia, prečo v situácii, kedy je ich život čoraz náročnejší, je nevyhnutné dva týždne v parlamente riešiť zánik a následný vznik jedného úradu,“ domnieva sa.

Predložil vecné argumenty

Okrem toho uviedol aj vecné argumenty proti zrušenie uvedeného úradu. "Vláda tvrdí, že jedným z dôvodov vzniku nového úradu s rozšírenou agendou je potreba jednotnej, účinnej a praktickej ochrany obetí trestných činov. Zákon však práve túto oblasť nerieši. Dokonca sa môže stať, že minimálne v počiatkoch pôsobenia nového úradu bude ochrana obetí niektorých trestných činov oslabená,“ upozornil P. Pellegrini vo svojom stanovisku.

Podľa neho úrad nebude mať na začiatku dostatok personálu ani finančných prostriedkov, pretože zákon nemyslí na to, aby z rezortu spravodlivosti presunul na nový úrad pracovníkov aj finančné prostriedky. „A tak sa môže stať, že práve prijatím schváleného zákona môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd, čomu sa vláda podľa vlastného vyjadrenia snaží zabrániť,“ dodal.

Viac o téme: VetoPeter PellegriniÚOO
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ústavný súd odmietol sťažnosť:
Ústavný súd odmietol sťažnosť: Pellegrini nevyhlásením referenda konal v rámci ústavou zverenej právomoci
Domáce
prezident SR Peter Pellegrini
Pellegrini prijal Betlehemské svetlo od skautov: Odkazuje na mier a pokoj v napätých dňoch
Domáce
Stretnutie slovenského prezidenta Petra
Prezident otvorene: Slovensko a Azerbajdžan sú spriatelené krajiny a strategickí partneri
Domáce
Pellegrini otvorene kritizuje bývalých
Pellegrini otvorene kritizuje bývalých kolegov! Hlas-SD čelí kauzám a vnútorným sporom: PRIESKUMY ukazujú strmý pád
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vážna hromadná nehoda paralyzovala dopravu na diaľnici
Vážna hromadná nehoda paralyzovala dopravu na diaľnici
Správy
Tlačová konferencia predsedov českých poslaneckých klubov ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátov v Bratislave
Tlačová konferencia predsedov českých poslaneckých klubov ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátov v Bratislave
Správy
Novinkou roka sú priame lety do Maroka, pripravte sa na omamnú zmes vôní, zážitkov a chutí
Novinkou roka sú priame lety do Maroka, pripravte sa na omamnú zmes vôní, zážitkov a chutí
Cestovanie

Domáce správy

Peter Pellegrini.
MIMORIADNE Prezident vetoval Eštokov zákon rušiaci antikorupčný úrad!
Domáce
Predseda vlády SR Robert
Premiér varuje: Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“
Domáce
Na snímke zľava podnikateľ
Kauza Mýtnik: Brhelovi právnici sa obracajú na Žilinku! Prokurátor podľa nich priznal, že miliónová škoda bola vymyslená
Domáce
Novela o úhrade liekov môže ohroziť liečbu detí a pacientov so zriedkavými chorobami
Novela o úhrade liekov môže ohroziť liečbu detí a pacientov so zriedkavými chorobami
Bratislava

Zahraničné

Na pôde EÚ vystúpil
Ukrajinský chlapec (11) znetvorený po ruskom útoku vystúpil na pôde EÚ, tlmočníčka sa rozplakala
Zahraničné
FOTO MIMORIADNE Padla vláda! Po
MIMORIADNE Padla vláda! Po obrovských protestoch v tejto európskej krajine podal premiér demisiu
Zahraničné
Vážna hromadná nehoda paralyzovala
Vážna hromadná nehoda paralyzovala dopravu na diaľnici: Polícia zverejnila VIDEO z dronu
Zahraničné
Generálny tajomník NATO Mark
Sme ďalším cieľom Ruska, tvrdí šéf NATO: Konflikt je za našimi dverami
Zahraničné

Prominenti

Premiéra muzikálu Rómeo a
Ďurovčík NEOBSADIL svoju manželku do muzikálu Rómeo a Júlia: Náročný rok! Čo sa stalo?
Domáci prominenti
KRÁSNY MOMENT z koncertu
KRÁSNY MOMENT z koncertu Shakiry: Na pódium prišli jej synovia a... Ľudia šaleli!
Zahraniční prominenti
Umelecký svet v SMÚTKU:
Umelecký svet v SMÚTKU: Zomrel člen Slovenského národného divadla... Pôsobil tam 25 rokov!
Domáci prominenti
Andy Dick
Šokujúce VIDEO: Žalostný pohľad na známeho herca (59)... Predávkovaný a v bezvedomí na ulici!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Mikroplasty v jedle, chemikálie
Mikroplasty v jedle, chemikálie vo vzduchu: NAJNEBEZPEČNEJŠIE veci v kuchyni odhalené! Vyhodiť by ste ich mali ešte DNES
Zaujímavosti
V juhovýchodnej Ázii zomreli
V juhovýchodnej Ázii zomreli stovky ľudí: Zvykajte si, vravia vedci
dromedar.sk
Na vlastnej koži: Druhé
Na vlastnej koži: Druhé najlepšie Vianoce na svete sú v Brne
dromedar.sk
TEST pre sokolie oči:
TEST pre sokolie oči: Nájdete mačiatko do 10 sekúnd? Len géniovia ho uvidia na prvý pohľad!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Adam Ďurica, Sima Magušinová či Juraj Hnilica: Zapojte sa do súťaže aj vy!
Domáce
Vyberte darček pre muža
Tipy na vianočné darčeky pre mužov: Už nehľadajte, toto bude zaručený úspech!
Domáce

Ekonomika

Ruský rozpočet narazil na realitu: Príjmy z ropy a plynu sa rekordne prepadli, deficit sa nafúkol o 1000 percent!
Ruský rozpočet narazil na realitu: Príjmy z ropy a plynu sa rekordne prepadli, deficit sa nafúkol o 1000 percent!
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)

Varenie a recepty

Kokosové fúkané rohlíčky
Kokosové fúkané rohlíčky
Vianočné koláčiky, chutnejšie ako linecké pečivo
Vianočné koláčiky, chutnejšie ako linecké pečivo
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Rady a tipy
Tradičné žĺtkové rezy: Recept na vianočnú klasiku
Tradičné žĺtkové rezy: Recept na vianočnú klasiku
Koláče a torty

Šport

Obchod, ktorý zahŕňal aj Šimona Nemca: Chystá sa v NHL jedna z najväčších výmen dekády?
Obchod, ktorý zahŕňal aj Šimona Nemca: Chystá sa v NHL jedna z najväčších výmen dekády?
NHL
Ani včera, ani dnes: Slovenskí mladíci pokorili Čechov na ich ľade druhý deň po sebe
Ani včera, ani dnes: Slovenskí mladíci pokorili Čechov na ich ľade druhý deň po sebe
Reprezentácia
Fanúšika Slovana zadržala v Skopje polícia, ďalším desiatim neumožnila vstup do krajiny
Fanúšika Slovana zadržala v Skopje polícia, ďalším desiatim neumožnila vstup do krajiny
Konferenčná liga
Devils dočasne bez ofenzívnej hviezdy: Nemcov spoluhráč opustil tím z nehokejového dôvodu
Devils dočasne bez ofenzívnej hviezdy: Nemcov spoluhráč opustil tím z nehokejového dôvodu
NHL

Auto-moto

Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Novinky
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány

Kariéra a motivácia

Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Pracovné prostredie
Decembrový syndróm: Toto vám o ňom v práci nik nepovie, no týka sa väčšiny z nás
Decembrový syndróm: Toto vám o ňom v práci nik nepovie, no týka sa väčšiny z nás
Prostredie práce
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Aktuality
Prečo budeme v roku 2026 meniť prácu rýchlejšie než vianočné dekorácie: Trh práce čaká obrat, na ktorý väčšina ľudí nie je pripravená
Prečo budeme v roku 2026 meniť prácu rýchlejšie než vianočné dekorácie: Trh práce čaká obrat, na ktorý väčšina ľudí nie je pripravená
Trendy na trhu práce

Technológie

Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
Aplikácie a hry
AKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizoval
AKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizoval
Aplikácie a hry
Banky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcie
Banky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcie
Bezpečnosť
Expertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na to
Expertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na to
Bezpečnosť

Bývanie

Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie

Pre kutilov

Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Dvor a záhrada
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Recepty
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Toto je najväčšia chyba, ktorú ženy robia vo vzťahu počas sviatkov: Muži to vnímajú úplne inak
Partnerské vzťahy
Toto je najväčšia chyba, ktorú ženy robia vo vzťahu počas sviatkov: Muži to vnímajú úplne inak
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Na pôde EÚ vystúpil
Zahraničné
Ukrajinský chlapec (11) znetvorený po ruskom útoku vystúpil na pôde EÚ, tlmočníčka sa rozplakala
Peter Pellegrini.
Domáce
MIMORIADNE Prezident vetoval Eštokov zákon rušiaci antikorupčný úrad!
MIMORIADNE Padla vláda! Po
Zahraničné
MIMORIADNE Padla vláda! Po obrovských protestoch v tejto európskej krajine podal premiér demisiu
Ilustračné foto
Domáce
PRIESKUM Facka pre celý Ficov kabinet: Podľa ľudí vládnu ešte horšie, ako čakali! Počet voličov koalície klesol

Ďalšie zo Zoznamu