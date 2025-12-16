Hrozivá nehoda na D1 pri Bratislave: Diaľkový autobus s Ukrajincami sa prevrátil mimo cesty!

BRATISLAVA – Diaľnica D1 zažila v noci na utorok dramatické chvíle. Krátko pred treťou hodinou ráno zišiel diaľkový autobus z vozovky a prevrátil sa mimo cesty. Na miesto okamžite vyrazili záchranné zložky a doprava bola čiastočne obmedzená. Pri nehode sa zranilo 8 osôb.
Diaľkový autobus značky Mercedes zišiel na diaľnici D1 v smere do Bratislavy zo zatiaľ presne nezistených príčin z vozovky na trávnatý porast mimo cesty, kde sa prevrátil na bočnú stranu. V čase nehody sa v autobuse nachádzalo celkovo 11 cestujúcich, všetko občania Ukrajiny. Na miesto bola privolaná aj záchranná zdravotná služba, ktorá skontrolovala osoby nachádzajúce sa v autobuse.
"Pri dopravnej nehode sa zranilo 8 osôb. Zasahujúci hasiči vyniesli z autobusu dve ťažko zranené osoby pomocou nosidiel, zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc a asistovali pri ich naložení do vozidiel Zdravotnej záchrannej služby. Súčasne havarovaný autobus zabezpečili proti vzniku požiar," uviedol na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor.
Vodič autobusu bol na mieste podrobený dychovej skúške na prítomnosť alkoholu. Výsledok bol negatívny, alkohol u neho zistený nebol. Z dôvodu zásahu záchranných zložiek bol na nevyhnutne potrebný čas blokovaný pravý jazdný pruh. Polícia okolnosti nehody naďalej vyšetruje a presná príčina, prečo autobus zišiel z vozovky, je predmetom ďalšieho preverovania.