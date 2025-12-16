Legendárna Bratislavská lýra ožíva v novej knihe: Tip na vianočný darček pre fanúšikov hudby

Festival Bratislavská lýra formoval dejiny československej populárnej hudby viac než tri desaťročia. Nová reprezentatívna kniha Bratislavská lýra 1966 – 1998: Kompletný príbeh jednej legendy prináša jeho najucelenejšie spracovanie – stovky fotografií, autentické príbehy aj pohľad do zákulisia podujatia, ktoré vytváralo hviezdy.
Bratislavská lýra patrila od roku 1966 k najvýznamnejším hudobným festivalom v Československu. Bola miestom, kde sa každoročne stretávali najväčšie mená populárnej hudby, vznikali nové piesne a formovali sa kariéry interpretov, skladateľov aj textárov. Práve tento výnimočný príbeh teraz zachytáva nová publikácia Bratislavská lýra 1966 – 1998: Kompletný príbeh jednej legendy z produkcie STVR.
Autormi knihy sú Robert Valovič a Dušan Taragel, ktorí festival spracovali v jeho plnej šírke – od prvého ročníka až po jeho záver. Publikácia má 296 strán, je vydaná v tvrdej väzbe a obsahuje 28 kapitol, viac než 380 dobových fotografií a bohatý archív unikátnych materiálov. Čitatelia v nej nájdu aj 42 autentických príbehov, kompletné zoznamy skladateľov, textárov a interpretov, tabuľky víťazov jednotlivých ročníkov, rekordy, kuriozity a spomienky pamätníkov.
Kniha neponúka len chronologický prehľad festivalu, ale aj pohľad do jeho zákulisia a atmosféry jednotlivých rokov. Približuje význam Bratislavskej lýry pre domácu hudobnú scénu aj jej presah do širšieho kultúrneho kontextu.
Publikáciu symbolicky predstavila STVR aj vo svojom vysielaní. V relácii Dámsky klub na Jednotke knihu uviedli do života autori spolu s Pavlom Hammelom, jednou z najvýraznejších osobností spojených s históriou festivalu.
„Pri každom uvedení diela do života si človek prirodzene praje, aby sa mu darilo. Táto kniha je vzácna, je za ňou dlhoročná práca a veľká poctivosť, preto si zaslúži svojich čitateľov. Aj keby ju niekto len prelistoval, stále v sebe nesie kus našej česko-slovenskej hudobnej histórie. Prajem jej, aby žila a dostala sa do rúk ľuďom, ktorým bude niečo hovoriť,“ uviedol Pavol Hammel.
Pre fanúšikov hudby, pamätníkov aj mladšie generácie, ktoré chcú spoznať fenomén Bratislavskej lýry, ide o hodnotnú publikáciu, ktorá má ambíciu stať sa referenčnou knihou o jednom z najdôležitejších hudobných projektov u nás. Ako vianočný darček z e-shopu STVR (eshop.stvr.sk) tak osloví každého, kto má blízko k hudbe, histórii a veľkým príbehom slovenskej kultúry.
