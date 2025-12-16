Minulý týždeň sa stalo 250 dopravných nehôd, zomrela jedna osoba

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Za uplynulý týždeň, teda od 8. do 14. decembra, eviduje polícia na Slovensku 250 dopravných nehôd. Je to o 29 nehôd viac ako za rovnaké obdobie roka 2024. Najviac nehôd bolo v Prešovskom kraji (50), najmenej v Trenčianskom kraji (14). Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„O život prišla jedna osoba, obeťou bol chodec. Ťažko sa zranilo 13 osôb,“ priblížila Vilhanová. Od začiatku roka do 14. decembra zaznamenala polícia 11.037 dopravných nehôd. Počet ťažko zranených osôb stúpol o 28, počet usmrtených dosiahol 214 osôb. Polícia opätovne vyzýva vodičov, aby v zimnom období jazdili obozretne, prispôsobili rýchlosť stavu vozovky a počasiu a taktiež dodržiavali bezpečnú vzdialenosť.