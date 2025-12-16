V Poľsku zadržali študenta podozrivého z prípravy útoku na vianočné trhy

VARŠAVA - Príslušníci poľskej Agentúry vnútornej bezpečnosti (ABW) zadržali vysokoškolského študenta Mateusza W., podozrivého z prípravy útoku na vianočné trhy. Podľa utorkového vyjadrenia hovorcu ministra pre koordináciu tajných služieb Jacka Dobrzyňského na sieti X muž údajne plánoval útok s cieľom vyvolania strachu a na znak podpory džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).
Vyšetrovanie ukázalo, že podozrivý študent Univerzity Jána Pavla II. v Lubline zhromažďoval poznatky o výrobe výbušnín a plánoval vstúpiť do teroristickej organizácie, aby získal pomoc pri realizácii útoku. Počas zásahu príslušníci ABW zaistili dátové nosiče a predmety súvisiace s islamom. Súd rozhodol, že podozrivý zostane tri mesiace vo väzbe. Prípad vyšetruje delegatúra ABW v Štetíne na severozápade Poľska pod dohľadom miestneho oddelenia Národnej prokuratúry.