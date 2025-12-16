Toto by čakal málokto! Madonna takmer 17 rokov po rozvode: Opäť so svojím EX!

LONDÝN - Po dlhých rokoch napätia a verejných sporov je to moment, ktorý by čakal málokto. Madonna a Guy Ritchie sa po 17 rokoch od rozvodu opäť objavili bok po boku. Dôvodom nebolo zmierenie, ale podpora ich syna Rocca, ktorý v Londýne predstavil svoju umeleckú tvorbu.
Bývalí manželia sa v piatok 12. decembra postavili pred objektívy spolu so svojím 25-ročným synom priamo na jeho výstave Talk Is Cheap. Rocco vystavoval svoje diela v Londýne a prítomnosť obocho rodičov preňho mala obrovský význam.
Fotografiu zo vzácneho stretnutia zverejnil mladý umelec na Instagrame, kde sa v emotívnom odkaze poďakoval obom rodičom. „Chápem, že niektorí ľudia ma môžu súdiť a nevyčítam im to. Som hrdý na to, kým som, ale ešte viac ako hrdý na to, že mám oboch rodičov spolu v jednej miestnosti, ako ma podporujú,“ napísal Rocco.
Ako dodal, názov výstavy Talk Is Cheap nebol zvolený náhodou. „Diela by mali hovoriť sami za seba,“ odkázal. Madonna a filmový režisér Guy Ritchie tvorili jeden z najsledovanejších párov šoubiznisu. Zobrali sa v roku 2000 a ešte v tom istom roku sa im narodil syn Rocco. Okrem neho majú adoptívneho syna Davida Bandu a speváčka má dcéru Lourdes s bývalým partnerom Carlosom Leonom.
Dvojica sa v roku 2008 rozviedla a najväčšie napätie medzi exmanželmi prepuklo v roku 2015, keď sa rozpútal ostrý boj o opatrovníctvo. Rocco vtedy odmietol odcestovať z Londýna do New Yorku, aby strávil sviatky s matkou. Spor skončil na súde a sudca rozhodol, že tínedžer musí sviatky stráviť s Madonnou, proti svojej vôli.