Z hlbín Zeme vyviera voda stará 2,6 miliardy rokov: Vedkyňa sa odvážila ju ochutnať! Výsledok prekvapil

TORONTO – Voda staršia než mnohé formy života na Zemi vyviera z hlbín kanadského dolu a podľa testov môže mať až 2,6 miliardy rokov. Profesorka, ktorá ju objavila, neváhala a sama ju ochutnala – s prekvapivým výsledkom.
Pri výskume hlboko pod povrchom Zeme vedci natrafili na vodu, ktorá je staršia než väčšina životných foriem, aké kedy planéta poznala. Výskumníci z University of Toronto našli v kanadskom baníckom komplexe prameň, ktorého vek odhadujú na 1,5 až 2,64 miliardy rokov – čím ide o najstarší vyvretý vodný zdroj na Zemi, aký bol kedy objavený.
Voda nezaostávala len svojím vekom, ale aj množstvom
Tento objav bol výsledkom štúdie, ktorá pôvodne začala už v roku 2016, keď profesor Barbara Sherwood Lollar a jej tím skúmali geologické formácie hlboko pod povrchom kanadského starého baníckeho systému. Ako informuje na svojom webe indy100.com, voda nezaostávala len svojím vekom, ale aj množstvom. Vyviera priamo do priestoru pri prietokoch meraných v litroch za minútu, čo podľa vedcov znamená, že nejde len o malú uzavretú kvapku zachytenú v hornine, ale robustný systém podzemných vôd.
Vedcom sa podarilo zistiť aj stopy po dávnej mikrobiálnej aktivite v tejto vode. Analýza obsahu síranov totiž odhalila chemické „odtlačky prstov“, ktoré naznačujú prítomnosť mikroorganizmov v týchto tekutinách po veľmi dlhý čas. Podľa profesorky Sherwood Lollarovej tieto signály nemohli vzniknúť rýchlo, ale sú dôkazom života na geologickej časovej škále – teda stovky miliónov až miliardy rokov.
Priznala, že ju sama ochutnala
Keď bola profesorka Lollarová otáznutá o tom, ako voda chutí, priznala, že ju sama ochutnala. Výsledok bol „veľmi slaný a horký“, oveľa viac ako morská voda, čo je podľa vedcov znak staroby vody, pretože slané roztoky majú tendenciu sa koncentrovať s časom.
Tento objav nielenže posúva naše chápanie starobylých vodných systémov na Zemi, ale môže tiež pomôcť pri hľadaní starovekých foriem života a pri porozumení, ako bol život na našej planéte udržateľný už v skorých epochách jej vývoja.