Česká polícia obvinila muža, ktorý na chate väznil chlapca, aj z pokusu o vraždu

PRAHA - Českí kriminalisti obvinili 25-ročného muža, ktorý na chate v Zlínskom kraji niekoľko dní väznil 12-ročného hľadaného chlapca, z pokusu o vraždu a zo zbavenia osobnej slobody. Pre muža navrhla väzbu, rozhodne o nej súd. Polícia to v utorok uviedla na sociálnej sieti X.
Obvinenie a väzba
„Krajskí kriminalisti obvinili 25-ročného muža pre podozrenie zo spáchania trestného činu vražda v štádiu pokusu a zbavenie osobnej slobody. V dopoludňajších hodinách bude na krajské štátne zastupiteľstvo doručený podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby. Toto sú zároveň v podstate posledné informácie, ktoré budeme v najbližšej dobe k prípadu zverejňovať, a to nielen s ohľadom na vek obete, ale tiež s ohľadom na rešpektovanie súkromia chlapca a jeho najbližších,“ uviedla polícia.
Médiá aj verejnosť vyzvala, aby nešírili citlivé údaje o chlapcovi vrátane jeho fotografií. Zdôraznila, že v súčasnej dobe na to už nikto nemá opodstatnený dôvod. Ľuďom sa poďakovala za pomoc pri pátraní.
Pátranie s úspešným koncom
Polícia aj dobrovoľníci po chlapcovi pátrali od štvrtka. Podľa dostupných informácií zmizol počas cesty zo svojho domu na autobusovú zastávku, ktorá je vzdialená asi kilometer. Na autobus, ktorý ho mal odviesť do školy, už nenastúpil. V nedeľu polícia oznámila, že chlapca našla v chate neďaleko jeho bydliska. Na jeho volanie o pomoc upozornili okoloidúci, ktorí kontaktovali políciu.
Podľa rozhlasovej stanice Radiožurnál muž chlapca vo štvrtok ráno fyzicky napadol, naložil ho do auta a odviezol do chaty v chatovej oblasti Žlutava. Server iDNES.cz uviedol, že podľa jeho informácií mu išlo o život a na jeho tele boli zistené stopy po fyzickom útoku. Polícia tieto informácie neposkytla a nevyjadrila sa ani k možnému motívu útočníka.