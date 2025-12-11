Štvrtok11. december 2025, meniny má Hilda, zajtra Otília

Prvé REAKCIE na veto prezidenta: Podľa Fica sa pridal k progresívcom, SNS vidí zradu a Hlas, že si to zle prečítal

Andrej Danko, Matúš Šutaj Eštok a Peter Pellegrini.
Andrej Danko, Matúš Šutaj Eštok a Peter Pellegrini. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ján Zemiar)
TASR

BRATISLAVA - Koaličná SNS prijala s rozhorčením konanie prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorý vetoval zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Tvrdí, že zákon vetoval alibisticky a bezodkladne bez toho, aby si ho dôsledne preštudoval. Informovala o tom hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.

SNS kritizuje prezidenta

„Je nepredstaviteľné, aby prezident Slovenskej republiky, ktorý sa do svojej funkcie dostal podporou strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS, takto potápal návrh z dielne politickej strany, ktorej je sám zakladateľom a zakladajúcim predsedom,“ poznamenali národniari.

SNS vyzvala prezidenta, aby si v budúcnosti zákony z Národnej rady SR riadne preštudoval. Tvrdí, že Pellegrini im dáva dlhodobo najavo, že nemá nič spoločné s koalíciou. „Slovenská národná strana vyhlasuje, že v budúcnosti už nikdy nepodporí Pellegriniho na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, pretože medzi ním a pánom Ivanom Korčokom nevidí žiaden rozdiel. Korčok by sa správal rovnako ako prezident Pellegrini,“ povedala Škopcová. Strana verí, že po diskusii v koalícii tento zákon opäť prejde.

Hlas urobí všetko preto, aby parlament opätovne schválil zákon

„Rozhodnutie prezidenta Pellegriniho rešpektujeme. Je to jeho ústavné právo. Je prirodzené, že prezident sa na legislatívu pozerá z inej perspektívy než politické strany. Zároveň platí, že schválený pozmeňujúci návrh k zákonu odstránil výhrady, ktoré prezident vo svojom vrátení zákona pomenoval,“ podotkla strana.

Ako uviedla, pre Hlas a pre všetkých ľudí, ktorým ide o to, aby boli chránení poctiví oznamovatelia trestných činov a nie osoby obvinené z trestnej činnosti, je kľúčový samotný obsah zákona. „Naďalej trváme na tom, že prijatá úprava je dôležitá, správna a potrebná. Rieši dlhoročné zlyhania v systéme ochrany oznamovateľov a prináša doň poriadok, jasnú zodpovednosť a najmä spravodlivosť,“ skonštatovala strana.

Prezident vetoval Eštokov zákon rušiaci antikorupčný úrad!

MIMORIADNE Prezident vetoval Eštokov zákon rušiaci antikorupčný úrad!

Hlava štátu vetovala zákon o zmene ÚOO na nový úrad. Pellegrini to odôvodnil absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku.

Legislatívu z dielne ministerstva vnútra v utorok (9. 12.) schválil parlament. Nový úrad má okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti. Riešiť má aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.

Prezident podľa premiéra plne podporil nelegálnu činnosť

S veľkou nespokojnosťou som však prijal informáciu, že prezident SR P. Pellegrini vetoval schválený zákon NR SR o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Prezident svojím rozhodnutím plne podporil nelegálnu činnosť orgánov činných v trestnom konaní v rokoch 2020 až 2023, kedy sa hrubo zneužívalo trestné právo proti vtedajšej opozícii.

Premiér SR Robert Fico.
Zobraziť galériu (2)
Premiér SR Robert Fico.  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Prezident sa postavil na stranu Čurillovcov. Rozhodnutie prezidenta je vyslovením nedôvery predsedovi Hlasu – SD Matúšovi Šutajovi Eštokovi, ktorého si vybral ako svojho nástupcu v strane Hlas – SD, pretože to bol práve predseda Hlasu – SD a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok, ktorý oprávnene presvedčil vládnu koalíciu o potrebe expresne a v skrátenom konaní zmeniť príslušný zákon, aby mohol zakročiť proti policajným a prokurátorským zločincom z rokov 2020 až 2023. S ľútosťou je však treba súčasne konštatovať, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa s touto krutou realitou nedokázal doteraz efektívne vysporiadať.

archívne video

Tlačová konferencia Andreja Danka na tému: Aktuálna politická situácia (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prezident SR P. Pellegrini okrem poklesu svojej dôveryhodnosti neposkytol žiadny relevantný dôvod, prečo zákon vetoval. Nehovoriac o tom, že v procese jeho schvaľovania boli prijaté viaceré dôležité zmeny vylučujúce spätnú retroaktivitu a potvrdzujúce nezávislosť úradu.  Voľba prezidenta bola jednoduchá  – buď sa postaví za liberálne a progresívne médiá a opozíciu šíriacu nenávisť, ktorá viedla k pokusu zabiť premiéra SR, alebo za pravdu a spravodlivosť. Dnes si prezident vybral progresívnu pochvalu pred krutou realitou, ktorou je preukázané a potvrdené zneužívanie polície a prokuratúry proti politickej opozícii v rokoch 2020 – 2023.

 
 

Z tohto dôvodu bude SMER – SSD  zvažovať podporu Petra Pellegriniho v ďalších prezidentských voľbách. Zároveň ako predseda vlády SR a predseda strany SMER – SSD vyzývam vládnu koalíciu, aby v najbližších hodinách veto prezidenta prelomila.

