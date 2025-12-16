Polícia vyšetruje krádež olejomaľby v obchodnom centre: Poznáte osobu na FOTO?

Polícia vyšetruje krádež olejomaľby v obchodnom centre v Bratislave. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Polícia vyšetruje krádež olejomaľby v hodnote 1200 eur, ku ktorej došlo 11. novembra večer vo vyhradených priestoroch Galérie obchodného centra na Metodovej ulici v Bratislave. Polícia v tejto súvislosti pátra po neznámej páchateľke. Informuje o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu ženy.
Akékoľvek informácie k jej totožnosti i súčasnému pohybu alebo pobytu je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.