Moderátor Pyco v SMÚTKU: Člena rodiny mu zobrala ťažká diagnóza... Denne zápasili o život!

Utorok16. december 2025

BRATISLAVA - Moderátor Martin Pyco Rausch (48) patril k obľúbeným slovenským moderátorom. A hoci sa posledné roky na obrazovkách neobjavuje, na sociálnych sieťach ho sledujú masy ľudí. No a s fanúšikmi sa teraz podelil o svoje trápenie. Krátko pred Vianocami ho totiž opustil milovaný člen rodiny. Denne zápasil o jeho život!

Pocity Martina Pyca Rauscha pochopia všetci, ktorí vlastia domáceho miláčika. Pre mnohých je pes či mačka viac, ako len zviera, pre mnohých je právoplatným členom rodiny. Takto to pociťoval aj obľúbený moderátor, ktorému jeho mačacie lásky robili spoločnosť dlhých 15 rokov. Minulý rok v takomto období prišiel o jednu z nich - o Yoda. 

No a rovnako, ako mal smutné minuloročné Vianoce, budú mať trpkú príchuť aj tohtoročné. Pyco totiž na sociálnej sieti Instagram odhalil, že mu v týchto dňoch zomrela aj druhá mačka - Titti. „Odpočívaj v pokoji, ďakujem za 15,5 roka spoločného existovania, ktoré od základov zmenili môj život,“ napísal k spoločným fotkám smutný moderátor. 

„Keď som v roku 2010 aktívne depozitoval (dočasne opatroval) opustené a choré mačky pre Mačky SOS, dostal som na starosť malé čierne klbko, ktoré sa prvé tri mesiace skrývalo pod gaučom a vyliezalo len tajne v noci za jedlom a na toaletu. Mala byť mojou deviatou mačkou v dočasnom opatrovníctve. Bolo tým najplachejším a najinteligentnejším mačiatkom, aké som kedy videl. A prvou mačkou, ktorú som adoptoval,“ opísal Pyco. 

Neskôr adoptoval ešte spomínaného Yoda. „Kusturicova čiernobiela idylka skončila takto pred Vianocami. Yodo nás veľmi náhle a nečakane opustil minulý rok. A odvtedy išlo toho veľa dole kopcom... Titti bola pri všetkých mojich životných radostiach aj bolestiach. Mal som sotva 33 rokov, keď sa objavila, dnes mám 48 a ako milovník zvierat viem, že tak silné a vzájomné prepojenie so zvieracou dušou, už asi nezažijem,“ pokračoval. 

„Posledné mesiace sme kvôli silným príznakom ťažkej diagnózy denne zápasili o život a naposledy vydýchla po dlhých hodinách  v mojom náručí a vyrovnaným pohľadom. Strach o to čo bude, nahradil smútok z toho, čo bolo. Odpočívaj tam, kde už nič nebolí. Už viac pri návrate domov nemôžem povedať: "Tittula moja, mačka krásna."“ dodal Pyco. 

 

