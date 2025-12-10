Ministri upozorňujú, že na rokovanie o odvolávaní členov vlády musí byť priestor

BRATISLAVA - Na odvolávanie ministrov vlády nebol na aktuálnej schôdzi Národnej rady SR priestor. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) to uviedol po rokovaní vlády. Minister školstva a zastupujúci podpredseda vlády pre plán obnovy Tomáš Drucker (Hlas-SD) je presvedčený, že by návrhom na odvolávanie členov vlády nemali brániť obštrukcie. Upozornil zároveň, že odsunutie návrhov na mimoriadne rokovania si vyžiadala potreba dokončiť rokovanie o bodoch z programu aktuálnej riadnej schôdze.
Opozícia si len robí show
Kaliňák pri prístupe k opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery členom, respektíve vláde ako takej, nevidí problém v komunikácii medzi koaličnými partnermi. „Opozícia má 71 poslancov a pri poslednom odvolávaní ich bolo 35 až 40. Keď začnú chodiť do práce, začneme ich rešpektovať. To sú všetko ich veci, ktoré si chcú zavesiť na Facebook alebo chcú vystúpiť pred televízne kamery,“ povedal Kaliňák. Ak by to podľa neho myslela opozícia seriózne, tak by sa tým seriózne zaoberali.
Drucker zdôraznil, že rokovania o vyslovení nedôvery členom vlády sú súčasťou demokratických štandardov. „Opozícia má právo navrhovať odvolávanie členov vlády a takéto rokovanie by malo byť v parlamente,“ mieni. Vzhľadom na potrebu dorokovať niektoré body a návrhy zákonov z programu aktuálnej schôdze podľa neho prišlo k dohode mimoriadne rokovania k odvolávaniam presunúť. „Nie sme však v tomto prípade zástancami obštrukcií, rovnako si myslíme, že by do parlamentu mala byť predložená žiadosť o vyslovenie dôvery vláde v súvislosti s dlhovou brzdou,“ dodal Drucker.
Koalícia drží jednotu pri Ferenčákovi
Reagoval tiež, že návrh na odvolanie Jána Ferenčáka (Hlas-SD) z funkcie predsedu Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti strana Hlas-SD sťahovať nebude. Je podľa Druckera na tom v koalícii dohoda. „Naším cieľom nie je oslabovať túto koalíciu,“ povedal s tým, že Ferenčák je členom strany a nevidí dôvod, prečo by ním nemal byť naďalej.
Rokovanie o opozičných návrhoch na odvolanie viacerých ministrov, ako aj návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde presunul parlament na najbližšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 27. januára. O odvolávaniach šiestich ministrov a celej vlády mali poslanci rokovať od stredajšieho poobedia. Viaceré návrhy sa presúvajú už celé mesiace, napríklad návrh na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) podali v decembri 2024.