Minister obrany Kaliňák šiel na tlačovej besede do vývrtky: Neuveríte, čo ho tak veľmi vytočilo!

BRATISLAVA - Tlačové konferencie po rokovaní na Úrade vlády bývajú v posledných mesiacoch čoraz viac napäté. Svoj diel na tom odviedol aj minister obrany Robert Kaliňák, ktorý, nezriedka, čelí rôznym otázkam. Tentokrát to už nevydržal a išiel do vývrtky a na jedného z novinárov vybehol priamo pred zrakmi všetkých.

Vláda nezažíva práve ideálne obdobie a viaceré prípady a vnútorné vzájomné rozpory sa už začínajú prejavovať aj navonok. Kým aktuálne sa rieši rebelstvo poslanca Jána Ferenčáka, v pozadí driemu kauzy ako otázny nákup pozemkov vo Voderadoch či nahnevaný predseda SNS Andrej Danko na poradcu premiéra Roberta Fica Miroslava Lajčáka, ktorý si dopisoval s dnes už nebohým sexuálnym delikventom z USA Jeffreym Epsteinom.

Otázky, ktoré vplávali do verejného diskurzu, Kaliňáka rozdráždili

Zrejme aj toto všetko sa podpísalo pod niektoré dnešné pomerne nepokojné odpovede ministra obrany Kaliňáka zo Smeru-SSD. Musel totiž čeliť aj čoraz viac množiacim sa otázkam o tom, či sa vláda nechystá personálne rekonštruovať svoje rady. Dôvodov je na to hneď viacero a nepomáhajú tomu ani "padlí" ministri za Hlas, ktorých od začiatku vládnutia nie je málo. Hlasu tiež robí problém aj adresná energopomoc, ktorá podľa opozície spôsobila "energochaos"

"Neviem o akom chaose hovoríte. Vy ste ešte v živote neurobili nejakú aktivitu, ktorá by sa týkala dvoch miliónov domácnosti," reagoval podráždene na otázku ohľadom štátnej energopomoci Kaliňák na jedného z redaktorov, no tu to neskončilo.

Kaliňáka totiž začal svojimi otázkami postupne vytáčať aj druhý a známy redaktor zo súkromnej TV Markíza Viktor Serebryakov (a rozhodne to nebolo prvý raz). O spomínanom redaktorovi sa vo viacerých kruhoch pritom už často vie, že má ruské korene.

Minister sa redaktorky pri rekonštrukcii vlády spýtal, či vie po slovensky

Serebryakov podľa Kaliňaka počas tlačovej konferencie viackrát skočil ministrovi do reči, čo evidentne nevie vystáť. "Aj vás by som, pán redaktor, zaradil do skupiny negatívnych novinárov, pretože vy ste ešte v živote spokojní neboli," vyriekol minister zo Smeru, pričom zo strany redaktora padol aj menší protest. "Ja som rád, že ma nechcete poučovať ... akože, pán redaktor, skúste sa vychovať, začnite sa slušne správať, máte s tým zásadný problém a na otázku vám odpoviem, akým ja uznám za vhodné. Môžeme sa tak dohodnúť?" odpovedal Kaliňák. "Už som vás sem raz pozval, ak chcete prísť sem, ale váš strach nedovolí, aby ste prišli sem diskutovať," narážal Kaliňák na nedávnu podobnú epizódu z februára tohto roka.

Vzápätí Kaliňák vyslovil aj presvedčenie voči ďalšej novinárke, ktorá mu minule podľa vlastných slov "nevyhovela", pokiaľ ide o počet otázok. Napriek tomu jej dal priestor so slovami: "povedzte, čo chcete, prosím". Redaktorku Denisu Hopkovú z portálu 360tka.sk tentokrát zaujímala skloňovaná rekonštrukcia vlády. "Nehovorím po slovensky? O ničom takom neviem a z tohto, čo som povedal, vyplýva, že by žiadna rekonštrukcia nemala nastať," odvetil redaktorke Kaliňák. "Môžete sa opýtať pána predsedu klubu Hlasu Puciho, čo tým myslel, ja o tom neviem," dodal.

Skončili ste, koniec, vráťte sa tam, odkiaľ ste prišli, uzavrel debatu minister

Prišlo však "štipľavé" finále, kde sa opäť do popredia dostal konflikt Kaliňák - Serebryakov. Novinár sa spýtal na tému železničných nehôd a ďalší skok do reči už totiž minister nezniesol. "Mohli by ste mi neskákať do reči, pán redaktor?!" položil v istom momente nahlas otázku Kaliňák. "Skončili sme, vy ste skončili, definitívne. Ak nie ste schopný počúvať druhý názor ... vy sa pýtate a ja odpovedám, a vy mi predpisujete, čo ja mám povedať. Tak čo ste sa už úplne zbláznili, chcete sa vrátiť tam, odkiaľ pochádzate?" rétoricky si udrel Kaliňák, pričom narážal na redaktorov pôvod.

"Čo to má byť, pán minister?" spýtal sa Serebryakov. "Presne to, čo som povedal," ukončil debatu Kaliňák.

Viac o téme: HádkaVýmena názorovRobert KaliňákÚrad vládyRekonštrukcia vládyNovinárViktor Serebryakov
