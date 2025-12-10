V Prievidzi našli muníciu: Polícia ju previezla do muničného skladu

PRIEVIDZA - Nález neznámej munície oznámil v utorok (9. 12.) polícii muž z Prievidze. Našiel ju pred začatím stavebných prác. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Pyrotechnik z Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne muníciu identifikoval ako delostreleckú mínu kalibru 82 milimetrov a delostrelecký granát kalibru 100 milimetrov. Jeden kus munície bol bez trhaviny, druhý obsahoval bojovú náplň.
„Keďže obidve miesta nálezu boli v bezpečnej vzdialenosti od cestnej komunikácie a obývaných budov, nebola potrebná evakuácia obyvateľov ani zastavenie cestnej premávky. Nebol ohrozený majetok, zdravie ani život osôb,“ doplnila hovorkyňa. Pyrotechnik podľa nej vykonal bezpečnostné opatrenia a pripravil muníciu na bezpečný prevoz do muničného trezoru v Trenčíne.