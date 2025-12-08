Konal sa ilegálny tuningový zraz v Žiline: Polícia udelila 27 blokových pokút

ŽILINA - Policajti udelili v sobotu (6. 12.) počas ilegálneho tuningového zrazu motorových vozidiel v Žiline spolu 27 blokových pokút. Informovala o tom v pondelok žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Tuningový zraz sa uskutočnil na parkovisku pred obchodným domom na Košickej ulici. „Policajti Okresného a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline zabezpečovali dohľad nad verejným poriadkom, zabezpečovali ochranu života, zdravia, majetku a samozrejme dohliadali na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ uviedla polícia.
Uložili 27 blokových pokút
Doplnila, že policajti uložili 27 blokových pokút a v jednom prípade zadržali osvedčenie o evidencii vozidla a tabuľky s evidenčným číslom. „Tuning nie je zločin, ale treba ho robiť v zmysle predpisov,“ dodala polícia.