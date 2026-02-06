Poriadny ŠOK na smetisku v Dubnici: V komunálnom odpade našli granáty, na miesto museli doraziť pyrotechnici!

DUBNICA NAD VÁHOM – Pracovníci v zbere a triedení odpadu zažili v uplynulých dňoch chvíle plné strachu. Priamo medzi komunálnym odpadom sa totiž objavili nebezpečne vyzerajúce predmety, ktoré zalarmovali policajné hliadky aj elitných pyrotechnikov.
Prvá nebezpečná situácia nastala v utorok, keď zamestnanci pri triedení odpadu narazili na predmet, ktorý sa nápadne podobal na ručný granát. Polícia po príchode okamžite vykonala prísne bezpečnostné opatrenia a privolala špecialistu.
Podrobná prehliadka nakoniec odhalila, že hoci išlo o skutočný ručný granát, nepredstavoval priamu hrozbu výbuchu. Zapaľovač bol totiž cvičný a samotné telo granátu neobsahovalo žiadnu trhavinu.
Pokoj na pracovisku netrval dlho a už v stredu boli policajti vyslaní na to isté miesto opäť. Tentoraz pracovníci v odpade objavili predmet pripomínajúci mínometný granát. Pyrotechnik na mieste potvrdil, že ide o kus histórie – delostrelecký granát do mínometu pochádzajúci z obdobia II. svetovej vojny.
Policajné hliadky miesto nálezu v oboch prípadoch riadne zabezpečovali až do príchodu špecialistov. Munícia bola po vykonaní bezpečnostných opatrení prevezená a uložená do špeciálneho muničného trezoru na útvare PPÚ Trenčín. Pri udalostiach nedošlo k žiadnym zraneniam ani škodám na majetku.
Polícia v súvislosti s týmito nálezmi dôrazne varuje občanov, aby podobné predmety v žiadnom prípade nevyhadzovali do bežných smetných nádob či na skládky. Takéto konanie predstavuje obrovské riziko pre pracovníkov, ktorí s odpadom manipulujú.