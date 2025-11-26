Minúty hrôzy na základnej škole: Úplný LOCKDOWN pre falošného predátora! Učiteľka si pomýlila LEVA s tučnou MAČKOU

USA - Panika sa zmenila na smiech v priebehu pár minút. Základná škola prešla do úplného lockdownu, keď niekto spozoroval horského leva v blízkosti areálu plného detí. Po rýchlej kontrole sa však ukázalo, že hrozivý predátor bol v skutočnosti len dobre živená mačka.
Z leva sa stala tučná mačka
Ako informuje portál Little Buddy The Cat, incident sa odohral 22. novembra 2023, pričom školský lockdown sa začal o 10:30 hod a bol rýchlo zrušený, keď zamestnanci školy overili, že žiadna puma ani lev neohrozuje žiakov ani iný personál. Oznámenie, ktoré dostali rodičia žiakov, informovalo, že: "Pedagógovia čoskoro zistili, že horský lev bol v skutočnosti len tučná mačka, ktorá jedla potkana. Hoci všetky hlásenie berieme vážne, išlo o prvý takýto prípad, s ktorým sme sa streli."
Napriek tomu, že hrozba bola úplne neškodná, škola prijala preventívne opatrenia a po krátkom časesa vyučovanie obnovilo v normálnom režime. Celý príbeh tak ukazuje, ako rýchlo sa situácia môže zmeniť z paniky na smiech a pripomína, že bezpečnosť žiakov by mala byť vždy prioritou, aj keď žiadna hrozba nehrozí.