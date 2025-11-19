Pri potýčke v škole v Nemecku utrpelo najmenej 19 žiakov zranenia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
KOLÍN NAD RÝNOM - Najmenej 19 žiakov utrpelo zranenia po zásahu pepřovým sprejom pri potýčke medzi stredoškolákmi v Kolíne nad Rýnom v Severnom Porýní-Vestfálsku, informuje agentúra DPA.
Dnes popoludní tam dvojica zrejme mladistvých páchateľov napadla 16-ročného mladíka s pomocou pepřového spreja. Ten následne proti nim použil tiež pepřový sprej a rozstriekal ho po budove školy. Obaja útočníci následne ušli.
Podľa hovorcu polície mohlo ísť o bývalých žiakov školy, doteraz sa ich ale nepodarilo dopadnúť. Ich totožnosť zostáva nejasná, uviedol policajný hovorca. Zraneným žiakom sa na mieste venovali policajti a hasiči. Deväť z nich previezli na ošetrenie do nemocnice.