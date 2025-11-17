Viacerým školám v Berlíne zaslali hrozbu: Polícia posilnila svoju prítomnosť

BERLÍN - Údajné vyhrážky útokom, ktoré boli rozoslané prostredníctvom viacerých aplikácií na odosielanie správ približne 20 školám v Berlíne, spôsobili v nemeckom hlavnom meste znepokojenie. Polícia v tejto súvislosti prijala najmenej 900 núdzových volaní, potvrdil jeden z jej hovorcov. Informuje o tom agentúra DPA.
Podľa odhadov polície ide pri spomínaných správach o „nepravdivé informácie, ktoré majú za cieľ zámerne vyvolať strach“. Polícia zároveň na platforme X varovala pred dezinformáciami a falošnými správami. „Neexistujú náznaky žiadneho nebezpečenstva alebo konkrétnych hrozieb,“ dodali v tejto súvislosti tamojšie úrady.
Správy o útoku sa šírili medzi rodičmi online
Správami o údajnej hrozbe útoku sa masovo zaoberali na internete, predovšetkým na chatovacích platformách medzi rodičmi žiakov navštevujúcich dotknuté školy.
Hrozba menovala konkrétne školy
Správa obsahujúca hrozbu bola preposlaná niekoľkým školským skupinám a je v nej menovite konkrétne uvedených niekoľko vzdelávacích zariadení. Niektorí rodiča avizovali, že majú strach a deti do školy nepustia, a zároveň vyzývali úrady, aby niečo podnikli, píše DPA.
Polícia zdôraznila, že vyučovanie sa uskutoční podľa pôvodného plánu. V dôsledku virálneho efektu údajnej hrozby chce polícia posilniť svoju prítomnosť, aby mohla v prípade potreby promptne reagovať. Polícia podľa vlastného vyhlásenia vyšetruje narušenie verejného poriadku vyhrážaním sa trestnými činmi. Aktuálne sa preveruje, kto stojí za šírením tejto správy, dodáva nemecká agentúra.