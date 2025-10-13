Dráma v Zlatých Moravciach: Opitý dôchodca sa vyhrážal granátom!

ZLATÉ MORAVCE - V Zlatých Moravciach sa opitý 72-ročný muž vyhrážal skupine obyvateľov granátom. V nedeľu (12. 10.) vo večerných hodinách na Ulici 1. mája tvrdil, že vo vrecku má granát a hodí ho do skupiny ľudí, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Vyhrážkam predchádzala hádka.
Podozrivý muž pod vplyvom alkoholu následne z vrecka vytiahol ručný granát typu F1. Granát bol bez zapaľovača, takže nebol funkčný. Motívom jeho konania mal byť podľa doposiaľ zistených informácií nezaplatený peňažný dlh, skonštatovala polícia. Dychovou skúškou bola u podozrivého nameraná hodnota 1,96 promile alkoholu.
Poverený príslušník Policajného zboru začal vo veci trestné stíhanie pre prečin násilia proti skupine obyvateľov. Podozrivý muž bol na mieste obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia. Predmetom ďalšieho skúmania je, či použil granát alebo maketu. Polícia zatiaľ vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nebude poskytovať ďalšie informácie.