Na Kamzíku našli nevybuchnutý granát z druhej svetovej vojny: Pyrotechnikovi sa podarilo ho zneškodniť

BRATISLAVA - Pyrotechnik v blízkosti Cesty na Kamzík v Bratislave v nedeľu zneškodnil nevybuchnutý ruský granát z druhej svetovej vojny. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Zároveň upozornila, že následky neodbornej manipulácie s takýmito predmetmi by boli v prípade ich explózie fatálne.
„Keďže obhliadkou danej munície pyrotechnici zistili, že predmet nie je možné z hľadiska bezpečnosti previesť, bolo potrebné ho zneškodniť priamo na mieste nálezu. Za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení bola munícia na mieste nálezu následne zneškodnená,“ priblížila polícia s tým, že k zraneniu osôb alebo spôsobeniu škody na majetku nedošlo.
Polícia pripomenula občanom, aby prípadné nájdenie munície alebo neznámych pyrotechnických predmetov oznámili na linke 158 a nemanipulovali s nimi.