Izraelské sily zhodili granáty v blízkosti mierových síl OSN v Libanone aj napriek prímeriu

BEJRÚT - Izraelská armáda vo štvrtok zhodila granáty blízko mierových síl OSN pôsobiacich v južnom Libanone (UNIFIL). Informovali o tom v piatok samotné mierové jednotky.
„Izraelské obranné sily včera zhodili granáty v blízkosti mierových síl, ktoré spolupracovali s libanonskými vojakmi na zaistení bezpečnosti civilných pracovníkov“ neďaleko izraelskej hranice, uviedol v piatok UNIFIL vo svojom vyhlásení.Pracovníci sa snažili odstrániť trosky domov zničených vojnou a izraelská armáda bola o tejto činnosti vopred informovaná, dodal UNIFIL.Mierové sily UNIFIL spolupracujú s libanonskou armádou na podpore novembrového prímeria, ktorého cieľom bolo ukončiť viac ako rok trvajúce nepriateľské akcie medzi Izraelom a militantnou skupinou Hizballáh, ktoré vyvrcholili dvojmesačnou otvorenou vojnou.
V rámci prímeria sprostredkovaného Spojenými štátmi boli Hizballáh a Izrael povinní stiahnuť sa z južného Libanonu, zatiaľ čo UNIFIL tam nasadil svoje jednotky spolu s libanonskou armádou, aj s cieľom prispieť k likvidácii infraštruktúry Hizballáhu. Izrael však napriek prímeriu pokračuje v pravidelných útokoch na údajné ciele Hizballáhu.UNIFIL uviedol, že piatkový útok preukázal bezohľadnosť voči mierovým silám. Vo vyhlásení UNIFIL tiež vyzval izraelskú armádu, aby prestala útočiť na mierové sily, civilistov a libanonských vojakov a umožnila im nerušene vykonávať svoje úlohy.
K najnovšiemu incidentu došlo mesiac po tom, čo UNIFIL oznámili, že izraelské bezpilotné lietadlá zhodili štyri granáty v blízkosti mierových síl, pričom Izrael vtedy tvrdil, že v danom prípade nešlo o úmyselné ostreľovanie.Bezpečnostná rada OSN koncom augusta odhlasovala, že mierové sily OSN, ktoré majú približne 10.000 členov z takmer 50 rôznych krajín, opustia Libanon v roku 2027, a povolila len jedno posledné predĺženie ich mandátu. Na ukončenie ich takmer 50-ročnej prítomnosti v hraničnej oblasti medzi Izraelom a Libanonom tlačil Izrael a jeho spojenec USA.