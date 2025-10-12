Výbuch granátu zhodeného z izraelského dronu v Libanone zranil vojaka OSN

BEJRÚT- Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL) v nedeľu oznámili, že jeden z ich príslušníkov bol zranený pri výbuchu granátu v blízkosti pozície OSN na juhu Libanonu.
Vo vyhlásení UNIFIL sa uvádza, že granát, ktorý v sobotu večer explodoval v blízkosti pozície UNIFIL v oblasti obce Kfar Kila, zhodil izraelský dron. Ide o tretí incident tohto druhu za niečo vyše mesiaca, informovala agentúra AFP.
Sobotňajší incident podľa UNIFIL predstavuje „ďalšie vážne porušenie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 a ignorovanie bezpečnosti mierových síl“. „Opäť vyzývame izraelskú armádu, aby zastavila útoky na mierové sily alebo v ich blízkosti… pracujú na obnovení stability, ktorú sa Izrael aj Libanon zaviazali obnoviť,“ uvádza sa vo vyhlásení mierových síl OSN.
K ďalšiemuútoku v Libanone došlo v noci na sobotu
UNIFIL spolupracuje s libanonskou armádou na podpore implementácie prímeria, ktoré bolo uzavreté v novembri 2024 s cieľom ukončiť ozbrojené zrážky medzi Izraelom a militantnou skupinou Hizballáh, ktoré vlani na jeseň prerástli do dva mesiace trvajúcej otvorenej vojny. K ďalšiemu izraelskému útoku v Libanone došlo v noci na sobotu, keď izraelská armáda pri operácii v oblasti al-Masajla zničila stovky buldozérov a bagrov. Podľa Izraela išlo o útoky v lokalitách „kde sa nachádzali ženijné stroje používané na obnovu teroristickej infraštruktúry“.
Libanonský prezident Džúzíf Awn však túto izraelskú operáciu označil za porušenie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN a libanonský premiér Nawáf Salám vyzval ministerstvo zahraničných vecí, aby v tejto súvislosti urýchlene podalo protest v BR OSN. Podľa prímeria sprostredkovaného USA sa od Hizballáhu aj Izraela vyžadoval odsun ich jednotiek z južného Libanonu, kde mal následne pôsobiť UNIFIL po boku libanonskej armády – čiastočne aj na odstránenie infraštruktúry Hizballáhu. Izrael však v Libanone pokračuje v pravidelných útokoch na objekty, ktoré označuje za spojené s Hizballáhom, a ponecháva svoje jednotky v piatich lokalitách, ktoré považuje za strategické.