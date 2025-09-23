Nekompromisný analytik Ďurana o Kamenického konsolidácii: Z fňukania ministra som bol sklamaný

BRATISLAVA - Ťažká dilema a otázka budúcich ekonomických čias je v rukách aj súčasnej vlády. Tretie kolo konsolidácie so sebou nesie viaceré negatívne aspekty, ktoré pocítia hlavne živnostníci. Tieto aktuálne kroky ministerstva financií v rozhovore pod svojou optikou zhodnotil analytik inštitútu INESS Radovan Ďurana.
Skúste verejnosti popísať svoje prvé bezprostredné pocity po tom, čo ste si pozreli tlačovú konferenciu ministra financií Ladislava Kamenického o treťom kole konsolidácie.
- Išlo o pomerne dlhú tlačovku. Prvá polhodina bola takým fňukaním a sťažovaním sa na minulosť. Potom som "s úžasom" sledoval to, že vláda vlastne nemá v rukách poriadne nič. To, čo predstavili, bolo pre mňa veľké sklamanie, pretože, vedieme už tri roky diskusiu o tom, že treba šetriť vo výdavkoch a to tam v zásade nie je a zase sme sa len dozvedeli o novom balíčku zvyšovania daní, už treťom. Výrazne poškodí niektoré časti obyvateľstva.
Iní analytici už stihli konsolidačný balík skritizovať v tom zmysle, že absentujú výrazné prorastové opatrenia. Viete na nejakých plastických príkladoch popísať jej dopady na zamestnancov a živnostníkov?
- Slovenský deficit je skutočne obrovský. Tým by sme mali začať. Veľa ľudí pri výraze "5 percent HDP" samozrejme nevie, ktorá bije a takisto nevedia o tom, keď im poviem, že je to sedem miliárd eur. Je to obrovský balík peňazí a keď si to rozpočítate na každého Slováka, tak je to 1 400 eur. To je ako keby jedna mzda naviac, ktorú nemáme, ale máme pritom výdavky, ako keby sme ju mali.
Šalitroš si po konci v Hlase nedáva servítku pred ústa: Podrazák Pellegrini ponúkol prázdne sľuby a žiadne skutky!
Sme v situácii, keď si vlastne žijeme nad pomery, čo sa týka verejných výdavkov a tvárime sa, že sme bohatší, ako v skutočnosti sme. Ide o situáciu, kedy sa robia prorastové opatrenia veľmi ťažko, lebo my sme ako rodina, ktorá nemá peniaze a zoberie si spotrebný úver, aby mohla ísť na dovolenku do Egypta - luxus, na ktorý nemáme. Preto potrebujeme buď zvyšovať príjmy, alebo znižovať výdavky. Výsledkom je, že sa to dotkne všetkých pracujúcich ľudí, pretože sa im zvýšia odvody a zhruba 350-tisíc bude platiť aj vyššiu daň z príjmu fyzických osôb. Nielenže sa zavádzajú nové sadzby, ale sa aj posúva hranica nezdaniteľnej časti základu dane.
Konsolidovať ale potrebujeme už tak alebo onak. Za ten rok ale akosi nevidíme pokles štátneho deficitu, ktorý sa posunul kladne len o jednu desatinu. Ide pritom už o tretie kolo konsolidácie. Čo robí vláda zle?
- Ten deficit možno ani neklesne vôbec. Ostane zrejme taký istý ako pred rokom a je to spôsobené takými dvomi až tromi faktormi. To, že vláda zvýši dane automaticky neznamená, že vyberie toľko, koľko si naplánovala. Ukázalo sa to aj tento rok. Daňový výber je menší, a to aj na transakčnej dani. Treba zároveň povedať, že predvídanie daňového výberu je pomerne náročná vec. Žiadny štátny analytik nevie, ako presne ľudia zareagujú. Dá sa predpokladať, že ľudia začnú viac využívať hotovosť, ale nevedia, či to bude o 10 alebo 20 percent. Dane spomaľujú hospodársky rast, škodia mu. Vždy. Neexistuje daň, ktorá by hospodársky rast podporovala. Niektoré škodia viac, niektoré o trochu menej. Do toho sa navyše pridružujú aj problémy vo svetovej ekonomike. Sú tu clá amerického prezidenta Donalda Trumpa ale aj vysoká cena energií, a zvlášť to postihuje európsku ekonomiku. Nemecko je v stagnácii až v recesii, čiže aj iné krajiny majú problémy. Sú tu teda rôzne príčiny, ale faktom je, že naša vláda napriek tomu ďalej zvyšuje výdavky.
V rozhovore sa tiež dozviete:
- Na koho nebude mať konsolidácia priamy vplyv
- Čo si Ďurana myslí o digitálnej dani a jej dôsledkoch
- Či sú trináste dôchodky najväčšou kotvou štátneho rozpočtu
- Ako sa Ďurana pozerá na odmeny ústavných činiteľov
- Hodnotenie výroku ministra Kamenického o varení lekvárov a pečení keksov