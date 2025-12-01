Pondelok1. december 2025, meniny má Edmund, zajtra Bibiána, Viviána

Exšéf národného železničného dopravcu Helexa: Odvolanie je politické, firmu čaká boj o stabilitu a financie

BRATISLAVA - Bývalý riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Peter Helexa hodnotí svoje odvolanie ako politický krok, ktorý prichádza v čase citlivých rokovaní o financovaní grafikonu či prebiehajúcich úspor. V rozhovore opisuje kľúčové výsledky posledných dvoch rokov, veľké investície do modernizácie vlakov aj infraštruktúry a hovorí o tom, ako prežíval dve vážne nehody a aj tlak zo strany verejnosti.

Po nešťastných udalostiach na železniciach sa minister dopravy rozhodol odvolať vás aj celé vedenie železničnej spoločnosti Slovensko a železníc Slovensko po žiadosti premiéra. Ako hodnotíte tento krok?

- Ja to hodnotím ako krok politický, nejako veľmi pragmatický krok z pohľadu fungovania firmy, pretože máme pomerne citlivé obdobie v Železničnej spoločnosti Slovensko. To znamená - finalizuje sa grafikon, stále nie je dotiahnuté financovanie grafikonu, a tým pádom aj jazdy vlakov, prevádzky vlakov na rok 2026. Zároveň vo firme prebiehajú úsporné opatrenia, zoštíhľovanie v súvislosti nielen s konsolidáciou, ale aj v súvislosti s prípravou na liberalizáciu. Takže tých tém je tam pomerne veľa. Ja by som hodnotil pozitívne len jedno, že, vďakabohu, kolegovia, ktorí po nás to žezlo prevzali, alebo tie oťaže tej firmy, tak reálne pochádzajú zvnútra.

Odchádzate z čela Železničnej spoločnosti Slovensko po dvoch rokoch, čo považujete za najväčší úspech?

- Tých úspechov je viacero. Pre mňa ten úspech je v tom, že sa nám podarilo spolu s kolegami, keďže to, že v žiadnom prípade nie je nejaká sólo úloha, nielen celého predstavenstva a celého vedenia širšieho spoločnosti, kde som teda našiel veľmi veľa šikovných, zanietených skúsených ľudí. Ja som prišiel z iných sektorov a dokázal som, dúfam, odovzdať do firmy pozitívne skúsenosti práve z týchto sektorov, ktoré prešli liberalizáciou, prešli nejakými racionalizačnými opatreniami.

Prešli takisto nejakými opatreniami na zvyšovanie tržieb na zlepšovanie náboru a tak ďalej. No a na druhej strane som mal možnosť to vlastne dotmeliť a spojiť to s tými skúsenosťami kolegov, z toho železničného sektora, kde som sa ja veľmi naučil, čo sa nám podarilo. My sme mali stratégiu, ktorá v podstate pozostávala zo štyroch pilierov. Veľa sa nám podarilo spraviť.

Rok 2025 bol poznamenaný viacerými vážnymi nehodami, ako to prežíva človek, ktorý za firmu nesie zodpovednosť?

- To ste celkom slušne obrátili list. Neprežíva sa to ľahko. Tie prvé myšlienky nás nútia sa reálne zamyslieť nad tým, či sú cestujúci a zamestnanci v poriadku a, vďaka bohu teda, sú. Aj po tom nešťastí, no aj tak mi je to veľmi ľúto, že sa takéto niečo stalo na Slovensku. Aj keď teda nie sme výnimkou, musíme si na druhej strane povedať, že sa teraz nedávno vlastne obdobné dva incidenty odohrali aj v Českej republike.

Tak, vďakabohu, ani u nás a ani v Česku nikto nezahynul, a ja teda želám aj touto cestou, či už našim zamestnancom, lebo aj tí boli niektorí zranení, ale takisto aj cestujúcim čo najskoršie plné zotavenie.

V rozhovore sa tiež dozviete:

  • Ako Helexa osobne prežíval nedávne dve železničné nehody na Slovensku
  • Ako absorboval tlak z verejnosti a médií
  • To, ako sa na celú situáciu pozerá z hľadiska zodpovednosti pracovníkov spoločnosti
  • Akú dopravu by volil na ceste zo Slovenska do zahraničia
  • Čo sú podľa Helexu najväčšie úspechy Železničnej spoločnosti Slovensko za posledné 2 roky

VIDEOROZHOVOR si môžete pozrieť TU:

