Nový graf ukázal krutú realitu: Česko berie Slovensku elity! Rozdiely v platoch sú priepastné

BRATISLAVA – Nové dáta o platoch cudzincov v Českej republike poukazujú na odliv najkvalitnejších slovenských pracovníkov za hranice. Analytici z INESS upozornili, že Česi ťažia z lepších platových podmienok aj priaznivejšieho podnikateľského prostredia, zatiaľ čo Slovensko stráca svoje talenty naprieč príjmovými kategóriami.
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) na sociálnej sieti X upozornil na nový graf porovnávajúci hrubé mzdy zamestnancov podľa štátnej príslušnosti v Českej republike. Z dát vyplýva, že Slováci pracujúci v ČR patria naprieč príjmovým spektrom k najlepšie zarábajúcim zahraničným pracovníkom.
„Graf, po ktorom sme dlho túžili, nakoniec niekto dal dohromady. Ukazuje, že do ČR odchádzajú najväčšie talenty Slovenska, a to v každej príjmovej kategórii,“ uviedol INESS. Podľa analytikov je mediánový hrubý príjem Slováka pracujúceho v ČR na úrovni 2053 eur, pričom priemerný príjem je približne 2500 eur. Ide o výrazne vyššie hodnoty, než aké dosahujú zamestnanci na Slovensku.
INESS zároveň pripomína, že nielen hrubé, ale aj čisté mzdy sú v Česku vyššie. Pracujúci Slováci tak doma zvyčajne nemajú dôvod zostať, ak môžu rovnakú kvalifikáciu zhodnotiť lepšie iba pár kilometrov za hranicami.
Najlepšie zarábajúci Slováci odchádzajú najrýchlejšie
Kľúčovým zistením je porovnanie horného príjmového decilu – teda najlepšie zarábajúcich 10 % slovenských pracovníkov. Práve tu je rozdiel obzvlášť výrazný. „Zaujímavé je ale porovnanie najvyššieho decilu ČR–SR jasne ukazuje, ako si český trh pohodlne odoberá talenty, ktoré sú zo Slovenska vyháňané vysokými odvodmi, daňami, zlým podnikateľským prostredím a nízkou kvalitou verejných služieb,“ upozorňuje INESS.
Podľa inštitútu ide najmä o ľudí so vzácnou kvalifikáciou a odborníkmi na najvyšších pozíciách. Analytici pripomínajú, že tento „vysávací efekt“ je do istej miery prirodzený – väčšie a bohatšie ekonomiky vždy priťahujú špičkových pracovníkov z menších krajín. Problémom však podľa nich je, že Slovensko nerieši vlastnú nekonkurencieschopnosť.
INESS upozorňuje, že situáciu môžu ešte zhoršiť nedávne legislatívne zmeny. „Obávame sa, že minuloročné zvýšenie progresívnej odvodovej dane a zavádzanie nových sadzieb daní z príjmov tempo úniku mozgov ešte zrýchli,“ uvádza inštitút.