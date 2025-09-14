Šalitroš si po konci v Hlase nedáva servítku pred ústa: Podrazák Pellegrini ponúkol prázdne sľuby a žiadne skutky!

BRATISLAVA - Koaličné šarvátky uprostred fiškálneho konsolidačného boja s kolabujúcim ekonomickým stavom štátnej kasy celej situácii veľmi nepomáhajú, no vyhnúť sa im nedá. Odídenci z Hlasu-SD v podobe ministra Samuela Migaľa a jeho štátneho tajomníka Radomíra Šalitroša majú na bývalých kolegov a predsedu stále ťažké srdce. Práve Šalitroš v rozhovore priblížil, v akom "bode varu" sa momentálne nachádzajú a načrtol aj to, v akom stave bude prebiehať konsolidácia na samotnom MIRRI.
Ako napreduje rekonvalescencia pána ministra Samuela Migaľa? Už sme ho dlhšie nevideli na žiadnom tlačovom brífingu.
- Napreduje to veľmi dobre. Každým dňom sa zdravotný stav ministra Migaľa zlepšuje. Dnes je to myslím sedem týždňov od operácie a priemerná rekonvalescencia je od dvoch do šesť mesiacov po operácii. S pánom ministrom sa aktuálne vidíme každý druhý deň. Navštevujeme sa a riešime aktuálne problémy a aktivity ministerstva. Dnes (vo štvrtok 11. septembra, pozn. red.) prichádza na ministerstvo, absolvoval aj niekoľko regionálnych výjazdov, stretnutí so samosprávami. Zatiaľ musím poklopať na stôl a vyzerá to, že operácia dopadla dobre.
Pamätáte si, ako tie Migaľove zdravotné problémy v prvé dni začali? Zdôveril sa vám s niečim?
- Na to si spomínam veľmi dobre. Bolo to už pred dvoma rokmi, keď sme začínali v parlamente. Pán Migaľ sa vtedy náhodným preventívnym vyšetrením dozvedel, že má vadu na srdci. Odvtedy sme sa o tom veľa rozprávali. Viacmenej jeho stav bol stabilizovaný, no v poslednej dobe sa zhoršoval, tak musel podstúpiť túto operáciu.
Takáč bije na poplach: Týranie v množiarňach u nás prekvitá, policajné kroky voči Naďovi vyznievajú zvláštne
Bol to zrejme väčší nátlak, keďže ste boli aj zastupujúcim ministrom na MIRRI, hlavne v čase, keď riešite konsolidáciu verejných financií.
- Potvrdzujem, že som ešte aj teraz stále poverený zastupovaním pána ministra. Momentálne vykonávam dve funkcie a celý môj pracovný deň má 24 hodín. Prezentujem naše ministerstvo v médiách, v čom som, úprimne, začiatočník a nie je mi to až také príjemné, ale beriem to ako aktivitu, kde sa môžem zlepšovať. Zúčastňujem sa tiež koaličných rád, rokovania vlád a mám rokovania s ministrami.
Celé sa to odohrávalo v lete. Museli ste zrušiť svoje dovolenkové plány?
- Bol som už na dovolenke v čase, keď pána ministra operovali, tak som ju predčasne ukončil, aby som tam bol ešte pred jeho operáciou a odvtedy som ani žiadnu nečerpal, a to ani nikto z našich ďalších štátnych tajomníkov. Je to náročné obdobie, ale myslím si, že tí správni ľudia by sa mali ukázať práve teraz. Robíme všetko pre to, aby ministerstvo šľapalo na sto percent.
V rozhovore sa tiež dozviete:
- Ako napreduje budúci politický projekt Migaľa a Šalitroša
- Aké vzťahy panujú medzi Šalitrošom a Hlasom
- Či sa s Migaľom chystá predsedu Matúša Šutaja Eštoka konfrontovať na súde
- Či sa nakoniec do konsolidácie zaradí aj digitálna daň
- Ako pozerá na analýzu vakcín splnomocnencom Petrom Kotlárom